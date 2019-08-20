保时捷的第一款全电动车 Taycan 将成为首款直接内置 Apple Music 应用程序的汽车。也就是说，无需将 iPhone 与车辆连接开启 CarPlay，你就能直接收听 Apple Music 上的歌曲和电台。保时捷表示，将为车主免费提供 3 年的数据流量，同时将为新老车主提供最长 6 个月的 Apple Music 免费试用期。

除了在车上内置 app 外，保时捷还表示用户可以通过车载语音助手来控制 Apple Music，这家德国车厂还计划提供独家播放列表。

苹果希望通过类似的方式，让自己的数字服务能获取更多用户。比如三星此前宣布其智能电视将陆续支持苹果的 iTunes 和 AirPlay 2。这样的方式可以让苹果在服务业务上取得更多利润。

TechCrunch 报道称，保时捷的终极计划是将 Apple Music 应用带到所有支持该服务的新车上。目前还不清楚保时捷是否会提供针对 Google 的 Android Auto 支持，不过根据该公司 CEO 的说法，其 80％ 以上的美国车主都拥有 iPhone，这表明 Android Auto 可能并不是保时捷的优先考虑选项。

保时捷 Taycan 将于 9 月正式亮相，预计会在今年年内上市。