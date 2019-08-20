百度第二季度营收 263 亿元 净利润同比降 62%

腾讯科技讯 据外媒报道，百度（纳斯达克证券代码：BIDU）周一盘后发布了该公司截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度财报。财报显示，百度第二季度总营收为人民币 263.26 亿元（约合 38.35 亿美元），同比增长 1%；归属百度的净利润为人民币 24.12 亿元（约合 3.51 亿美元），较去年同期的净利润人民币 64.02 亿元下滑 62%。

百度首席财务官余正钧表示：“随着百度流量的强劲增长和移动生态系统的持续扩张，我们处于一个很好的位置来关注货币化和投资回报率提高机会，以实现股东价值。”

最近两年在雨果奖上沉默，中国科幻作家去哪了

中国科幻文学在世界范围内最高光两个时刻，当属 2015 年刘慈欣的《三体》拿到雨果奖 “最佳长篇奖”，和次年郝景芳的《北京折叠》拿到了 “最佳中短篇奖”。

8 月 19 日凌晨，雨果奖 2019 颁奖仪式在爱尔兰都柏林举行。本届的最佳长篇小说奖由玛丽·罗比尼特·科沃尔的《计算之星》摘得。此前，这部作品已分获今年星云奖和轨迹奖的科幻长篇，加上雨果奖，亦是凭一部作品包揽了三大幻想文学奖，这也是她自己第三次获得雨果奖。

蔚来美国公司裁员 100 人 自动驾驶成 “烫手山芋”

尽管蔚来汽车对于外界盛传的关闭美国硅谷办公室、从美股退市并回国内科创板上市等传闻予以否认，但据腾讯新闻《一线》了解，蔚来位于美国硅谷的分公司的确正在缩减规模，美国时间 8 月 16 日已裁减 100 名员工。

根据一位知情人士对腾讯新闻《一线》透露，最新这一轮美国分公司裁员，在今年 7 月份就已经基本确定，当时确定的人数为 150 人。该知情人士表示，当时的裁员方案中，约有 50 人左右计划并入自动驾驶初创公司 Momenta 的团队，但由于具体方案双方未能谈拢，最终这一方案未能完成。

爱奇艺二季度营收 71 亿元同比增 15%，净亏损 23 亿元

网易科技讯 8 月 20 日消息, 爱奇艺公布了截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，2019 年二季度爱奇艺营收达到 71 亿元人民币 (约合 10 亿美元)，同比增长 15%。净亏损 23 亿元 (约合 3.39 亿美元)，而去年同期亏损为 21 亿元。

对于 2019 年第三季度的业绩，爱奇艺作出以下展望：预计总收入介于 72.1 亿元人民币（约合 10.3 亿 美元）和 76.3 亿元人民币（约合 10.9 亿 美元）之间，同比增长在 4 % 和 10% 之间。

特斯拉上海超级工厂取得首张综合验收合格证

2019 年 8 月 19 日，上海临港特斯拉超级工厂项目一期顺利取得首张综合验收合格证—动力站房综合验收合格证。从 8 月 16 日下午完成平台申报，到 8 月 19 日完成全部竣工验收，取得综合验收合格证，仅仅用了 3 个自然日，距离签订土地出让合同也仅仅 10 个月的时间，这充分体现了 “上海服务、临港速度”，刷新了临港地区的综合验收审批新纪录。

为实现 “建好就验好” 的目标，7 月 11 日，在动力车间工程即将进入工程尾声阶段，建管服中心成立了推进小组，协助和指导建设单位边建设、边检测、边准备竣工资料。