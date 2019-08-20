小米集团公布 2019 年第二季度财报。该公司第二季度营收 519.51 亿元，调整后净利润 36.35 亿元人民币。

小米 2019 Q2 智能手机分部的收入较去年同期增长 5%，达到人民币 320 亿元。本季智能手机销量达到 3210 万部；IoT 与生活消费产品分部收入为 149 亿元，较去年同期增长 44.0%；小米电视的全球出货量为 270 万台，同比增长 41.1%。

MIUI 月活跃用户数由 2018 年 6 月的 2.07 亿增长至 2019 年 6 月的 2.79 亿，同比增长 34.7%。2019 年 6 月，中国大陆的 MIUI 月活跃用户为 1.15 亿人。智能电视及小米盒子的月活跃用户于 2019 年 6 月达到了 2260 万人，同比增长 53.8%。

小米 2019 年第二季度互联网服务收入达到人民币 46 亿元，同比增长 15.7%；广告业务收入达人民币 25 亿元，同比略降 0.6%。

小米 2019 年第二季度境外市场收入增长至人民币 219 亿元，同比增长 33.1%。截至 2019 年 6 月 30 日，海外 Mi Home 门店共计 520 家，同比增长 92.6%，其中印度有 79 家。此外，截至 2019 年 6 月 30 日，小米在印度拥有超过 1790 家专注于二线城市及农村的 Mi Store 门店。

题图：豆腐/动点科技