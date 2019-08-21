英特尔发布 AI 芯片 Springhill

8 月 21 日，英特尔发布了为大型计算中心设计的新款处理器，这是该公司首次使用人工智能（AI）技术开发的芯片。英特尔表示，这款名为 Nervana NNP-I 或 Springhill 的芯片是在该公司旗下位于以色列海法（Haifa）的研发设施开发的，以 10 纳米 Ice Lake 处理器为基础，能用最小的耗电量处理高工作负荷。

该公司称，Facebook已经开始使用这款产品。英特尔还表示，这款芯片是该公司的首个人工智能产品。此前，英特尔对多家以色列人工智能创业公司进行了投资，其中包括 Habana Labs 和 NeuroBlade。

传网易考拉与阿里收购案谈崩

8 月 20 日，脉脉上有消息放出，称网易考拉和阿里的谈判失败。今日美股收盘，网易下跌 5.01% 报 249.11 美元，此前有媒体报道，阿里收购网易考拉的案子谈崩。

对此，阿里巴巴方面向新浪科技回应称，不予置评。据界面新闻报道，网易考拉内部员工传递出来的消息：网易考拉融资进展一切顺利。目前融资额度、融资金额并无更多消息。这意味着，与阿里的谈判失败后，网易考拉新一轮的融资也未必有阿里巴巴参与。

爱奇艺单季亏损 23 亿

8 月 20 日，爱奇艺第二季度财报显示，该公司会员收入已连续四个季度超广告收入。其中，2019 年二季度爱奇艺营收达到 71 亿元人民币，同比增长 15%。会员服务收入 34 亿元人民币，在线广告营收仍达到 22 亿元人民币，内容分发和其他收入分别为 5.179 亿元人民币和 9.792 亿元人民币（。爱奇艺第二季度净亏损为人民币 23 亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币 21 亿元。

当日爱奇艺股价收盘上涨 1.00 美元，报 18.08 美元，涨幅 5.85%。在随后的盘后交易中，爱奇艺股价一度下跌超 9%。

沃尔玛起诉特斯拉：7 家门店太阳能面板起火

8 月 21 日，据一份法庭文件显示，沃尔玛已对埃隆·马斯克麾下电动汽车和清洁能源公司特斯拉提出起诉，原因是此前这家零售商的 7 家门店屋顶上安装的特斯拉太阳能面板发生了起火事故。

沃尔玛在诉讼中指控特斯拉违反合同、重大过失和达不到行业标准，要求后者移除 240 多个沃尔玛门店的太阳能面板，并支付与沃尔玛所述因特斯拉而引发的所有火灾的相关损失赔偿。受此消息影响，特斯拉盘后股价下跌 1% 以上。沃尔玛和特斯拉均尚未就相关置评请求作出回应。

刘作虎官宣一加电视 9 月在印度发布

8 月 20 日晚，一加科技 CEO 刘作虎在一加海外论坛正式宣布，一加电视将于 9 月份在印度发布。

至于这款电视的相关信息，刘作虎在接受 Business Insider 采访时透露，一加电视将搭载拥有 4K 分辨率的 QLED 屏幕，提供更好的色彩质量和亮度。但遗憾的是，他并没有透露这款电视产品的尺寸信息。一加电视将内置与谷歌定制和优化的 Android TV 平台。不同于一般的 Android TV，一加电视不会单纯地向用户展示视频内容，而是根据用户的喜好，优先显示特定视频内容和视频平台，提升用户在内容选择上的使用体验。