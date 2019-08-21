拼多多今日发布了截至 6 月 30 日的 2019 年第二季度财报。该公司第二季度总营收为人民币 72.90 亿元（约合 10.619 亿美元），同比增长 169%。 归属于普通股股东的净亏损为 10.033 亿元，较去年同期的 64.939 亿元大幅收窄；非通用会计准则下，归属于普通股股东的净亏损为 4.113 亿元，较一季度 13.791 亿环比下降 70%。

第二季度， 拼多多移动客户端平均月活用户达 3.66 亿，较去年同期的 1.95 亿同比增长 88%，较一季度的 2.897 亿单季净增 7630 万。

在截至 2019 年 6 月 30 日的 12 个月内，GMV 为人民币 7091 亿元（约合 1033 亿美元），较上年同期的人民币 2621 亿元增长 171%；活跃买家数量 4.832 亿， 较去年同期的 3.436 亿同比增长 41%。

2019 年第二季度，拼多多研发费用为 8.037 亿元，较去年同比增长 332%。平台研发费用占收入比为 11%，高于行业平均水平。

拼多多创始人、董事长兼 CEO 黄峥表示：“我们相信只有通过不断创新和保持开放，才能在新电商时代取得成功。我们期待在下半年，拼多多 ‘人为先’ 和 ‘普惠’ 的战略坚守，将继续带来好的成绩。”

此外，拼多多今日宣布，任命 Anthony Kam Ping Leung（甘炳亮）为独立董事，该任命于 2019 年 8 月 21 日生效。目前，拼多多董事会成员数量为 6 人，其中 4 人为独立董事。