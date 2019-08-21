社会的进步发展总会给一些行业带来红利，旅游就是其中之一。

随着个人可支配收入的提高和观念的开放，消费大升级趋势的出现滋生了一块旅游市场大蛋糕。中国旅游研究院发布《2019 年上半年旅游经济运行研究成果暨出境旅游发展报告》报告指出，今年上半年，国内旅游人数预计达 30.8 亿人次，国内旅游收入 2.78 万亿元，分别比上年增长 8.8% 和 13.5%，我国的出境旅游市场规模达 1.49 亿人次，我国出境游客境外消费超过 1300 亿美元。

活跃的旅游市场也蕴藏着大量商机，其中大众所熟知的即是 B2C 企业，如携程、去哪儿网等。不过，一个互联网领域如果已经出现前三甲，新兴企业再踏入做同样的事情也许不会有出头之日。那么，是否这块 “大蛋糕” 是可望不可及？PKFARE（比客）用自身的发展回答道：旅游 B2B 潜力无限。

其实，B2C 旅游企业要快速发展，对 B2B 类企业产生更大的需求。

成立于 2014 年的 PKFARE，是目前国内覆盖全球旅游销售及分销网络最大全球旅游产品交易平台，其已经接入了全球 600+航司和 800,000+酒店资源，旨在以科技赋能整个旅游产业的 2B 交易市场。

据 PKFARE 的联合创始人兼高级副总裁隋昕介绍，PKFARE 主要想解决行业痛点，如全球旅游产品买卖双方间的语言、文化、时区、货币汇率等多重壁垒，以及由此带来的信息的严重不对称。通过整合全球的优势资源，智能的机器算法，大数据以及动态套期保值金融策略，其为全球旅游业者提供一站式智能整体解决方案，包括实时库存数据，最优采购价格，全天候无缝对接的多语言客户服务和多元化的产品组合。

根据隋昕的说法，PKFARE 的基础业务是机票酒店 B2B 平台，这也是该公司战略定位的第一步。PKFARE 一开始从境外机票资源切入，建立了全球最为庞大的分销网络，目前重点发力针对中国旅游市场出境的，中国境内始发机票产品。“我们希望在线上连接全球旅游行业的交易，通过智能搜索引擎算法帮助买家和卖家高效、安全地交易。” 隋昕举例解释道，如国内的 2C 平台、旅行社等旅游企业，在与国外的旅游供应商建立联系的时候，面临着难以找到对方和难以有效沟通合作的问题。PKFARE 首先需要帮助他们相互连接。

除了连接以外，PKFARE 还应用了人工智能技术帮助用户搜索旅游产品。“在旅游产业链的 B2B 供应端仍然是属于较为传统的订票操作，随着旅游市场需求的日益增大，传统的订票操作费时费力，而且员工培训成本和运营成本也高。” 隋昕指出了目前 B2B 市场的痛点。

为更大幅度的提升效率、节省人力成本，PKFARE 的平台应用了人工智能技术和大数据技术，可以很好地将平台上来自 100 多个国家地区的机票产品进行整理比对。平台用户只需要在相当直观简洁的界面输入搜索条件操作，即可看到来自全球的机票产品资源，比价或是查看机票的附属条件、辅营产品等等都相当直观。相同搜索条件对比下，长达 1 小时的订票流程可简化至 3 分钟内完成。“旅游是心理商品，在不同的时间，不同的区域的定价的体系都不一样。我们会通过一套算法去帮助我们的采购伙伴筛选出最便宜的机票，并且会预测机票价格的走势提出相应的采购建议。” 他补充说道。

在积累了一定的交易数据之后，PKFARE 会开始第二步规划，即基于大数据为平台的供应商提供需求预测，帮助他们制定更加精准的产品定价和投放策略。隋昕解释道：“如航空公司、酒店等就可以成为数据分析的应用方，我们可以帮助他们了解哪些地方还有巨大的空间，是否需要更大的库存。” 此外，他还透露，公司规划的第三步则是个性化推荐，但 PKFARE 针对 2B 业务的合作伙伴，给出的用户画像更多是基于查询和搜索的数据去做刻画。

据悉，目前，PKFARE 主要有机票和酒店两个部分的产品，将会在在 2020 年的下半年开始增加交通或者门票等旅游目的地相关产品。其客户主要分布在全球五大洲的一百多个国家与地区，平台活跃的采购客户有 12000 多家，每天处理的查询量超过 5000 万次。

隋昕介绍，面对平台来自各个市场差异较大的客户，PKFARE 主要提供两套方案：一套方案是给自身技术能力较强的客户提供数据接口，嵌入对方的已有的网页等各种系统中，直接进行平台商品交易的数据交换；另一套方案是为没有技术能力研发在线数据交换网站的的中小型客户，提供值观简洁高效的网站平台，便于采购直接登陆平台购买，并可提供针对性的技术解决方案，帮助这些客户开发对接。从盈利来源来说，PKFARE 也分为两块：一是赚取买入和卖出之间的交易的差价，机票航段售卖的返点佣金等；二是提供技术服务，收取服务费。

在旅游 B2B 领域，国内也不乏玩家，如今日天下通、自由飞越等平台。但是多数企业主要瞄准的是国内市场，而 PKFARE 的全球化定位则是差异化竞争。在国际上，隋昕表示同类型的竞品公司是印度公司 Mystifly，该公司已经创立十年有余。“PKFARE 用四年时间获得的全球的覆盖范围，与他们十年所得的规模差不多。” 他说。而 PKFARE 的高速成长除了离不开电子支付的快速发展，也与公司的研发实力和投入息息相关。据介绍，该公司的团队人才骨干来自于 BAT 和国内外旅游行业的各大翘楚，无论是在交易市场上，对于用户的产品上，或是搜索方式，数据积累、解析和应用等方面都有自己的建树和理解。这即形成了 “天时、地利、人和”。

此外，值得一提的是，PKFARE 曾于 2015 年 8 月完成天使轮融资，2017 年 3 月完成 Pre-A 轮融资，2018 年 4 月，完成民航投资基金、凯撒旅游及长江商学院创创基金的数千万元 A 轮融资。