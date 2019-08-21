东南亚酒店管理和预订平台 RedDoorz 今天宣布，在 C 轮融资第一轮结束时筹集了 7000 万美元。

此轮融资由新加坡成长型股权投资公司 Asia Partners 领投，另外两只基金乐天资本（Rakuten Capital）和 Mirae Asset-Naver 亚洲增长基金（Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund）跟投。现有投资者启明创投（Qiming Venture Partners）和国际金融公司（IFC）也参与了本轮融资。

C 轮融资不久之前，RedDoorz 刚于今年 4 月完成 4500 万美元的 B 轮融资。该公司自 2015 年成立至今的融资总额接近 1.4 亿美元。

RedDoorz 创始人兼首席执行官 Amit Saberwal 表示：“我们很高兴看到经验丰富的新投资者加入我们的行列，共同打造东南亚领先的高科技平价旅游品牌。”

RedDoorz 将利用这笔新资金开拓新市场，升级技术和客户体验项目、扩充人员并加大营销投资。最新募集资金的很大一部分将用于在越南建立第二个技术中心，从而与 RedDoorz 目前在印度的区域技术中心互相配合。

RedDoorz 还计划在新加坡、印度尼西亚、越南和菲律宾的所有酒店加强酒店员工和质量培训项目，目前通过酒店合作伙伴，该公司在东南亚雇佣了约 1 万人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。