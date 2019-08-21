三星有信心占据印度高端智能手机市场 65% 份额

腾讯科技讯 8 月 21 日消息，据外媒报道，韩国科技巨头三星电子公司周二表示，通过在印度推出旗舰产品 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10+，它有信心在高端智能手机领域占据 65% 的市场份额。

三星在高端智能手机方面始终在与一加和苹果等公司展开竞争。该公司表示，在 2019 年上半年，其在高端智能手机市场所占份额为 63%。

除了 Note 系列，三星在高端智能手机类别中的其他产品包括 Galaxy S 系列和 A80。Ranjivjit Singh 称，Note 10 系列拥有强大的旗舰设备，将把千禧一代用户的生产力和创造力提升到全新的水平。

刘作虎正式宣布一加电视 9 月在印度发布

8 月 21 日消息，一加科技 CEO 刘作虎昨天晚上在一加海外论坛正式宣布，一加电视将于 9 月份在印度发布。

他们的这款新产品将配备 4K 分辨率的 QLED 屏幕，提供更好的色彩质量和亮度，具体尺寸虽然没有提及，但是刘作虎暗示不会太小，估计是 65 寸起步。

一加电视还将内置与谷歌定制和优化的 Android TV 平台。不同于一般的 Android TV，一加电视不会单纯地向用户展示视频内容，而是根据用户的喜好，优先显示特定视频内容和视频平台，提升用户在内容选择上的使用体验。

字节跳动控股房产交易平台幸福里

据 IPO 早知道消息，由字节跳动 100% 持股的投资实体——北京星云创迹科技有限公司于 8 月 1 日再度出手，完成了对北京时光荏苒科技有限公司的全资控股，后者则是房产交易平台 “幸福里” 的运营主体。

这也意味着，时隔 8 年后，字节跳动又一次拾起了张一鸣创业梦想的起点——房地产。工商信息显示，北京星云创迹科技有限公司在 8 月 1 日认缴 100 万元人民币成为了北京时光荏苒科技有限公司（即幸福里 App）的唯一股东，韦雄瀚则成为了公司的法人代表；而韦雄瀚在字节跳动内部主要即负责创新产品的研发与内测。

Apple Card 已面向所有美国消费者推出

36 氪获悉，苹果公司官网发文称，苹果 Apple Card 已面向所有美国消费者推出。苹果称，消费者每次通过 Apple Pay 使用 Apple Card 都会获得比例为 2% 的 “每日现金” 返现，而包括苹果商店、苹果官网、App Store、iTunes 商店和苹果服务等所有直接与苹果有关的消费行为都会获得高达 3% 的 “每日现金” 返现。

高通与 LG 达成专利授权协议

网易科技讯 8 月 21 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二高通宣布和 LG 达成新的专利授权协议，这项为期五年的协议允许 LG 销售包含高通技术的智能手机。

据悉，该协议将允许 LG 开发和销售 3G、4G 和 5G 单模和多模智能手机。尽管没有披露交易的财务条款，但高通表示，它将从 LG 那里获得专利授权费用，该协议符合其既定的全球授权条款。LG 今年 5 月推出了首款使用高通芯片的 5G 智能手机。