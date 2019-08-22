亚马逊最大园区在印度上线：占地 3.84 万平方米

据路透社报道，亚马逊周三在印度海得拉巴（Hyderabad）开设了该公司的全球最大园区。亚马逊表示，最新的印度园区占地 9.5 英亩（约合 3.84 万平方米），耗资 “数亿美元”，这个园区将拥有 180 万平方英尺（约合 17 万平方米）的办公空间，建筑面积为 300 万平方英尺（约合 28 万平方米）。这个园区将可容纳超过 1.5 万名员工。目前，亚马逊在印度约有 6.2 万名员工，其中约三分之一在海得拉巴。

微信联合三星手机推全新小程序 “入口”

微信与三星手机宣布，推出 “负一屏卡片” 和 “微信小程序侧屏” 两个进入小程序的快捷功能，用户只需在三星手机桌面轻轻 “右滑” 或 “左拉” 就能体验即开即用、一步到位小程序服务，据悉，这也是双方首次进行的系统级合作。

Splunk 拟 10.5 亿美元收购云软件公司 SignalFx

北京时间 8 月 22 日凌晨消息，数据分析软件开发商 Splunk Inc 周三称，该公司将以约 10.5 亿美元的价格收购私人持股的云软件开发商 SignalFx，支付方式为现金加股权。

拼多多亏损收窄至 15 亿元

8 月 21 日晚间，拼多多（PDD.Nasdaq）公布 2019 年第二季度财报，公司今年二季度实现营收 72.90 亿元，较去年同期的 27.09 亿元同比增长 169%，相较于上年同期动辄 24 倍的增速明显放缓；平台经营亏损为 14.90 亿元，对比去年同期亏损 66.36 亿元减少 77.5%。

北京时间 22 日消息，美国四家占主导地位的电子烟制造商将面临一项针对其产品健康影响的调查。

美国众议院能源和商务委员会（US House Energy and Commerce Committee）周三对这四家电子烟制造商的研究和营销实践提出质疑。

这四家公司分别为万宝路持股公司 Juul Labs Inc、Fontem Ventures、日本烟草公司（Japan Tobacco Inc）、和英美烟草公司（British American Tobacco Plc）旗下的雷诺兹美国公司（Reynolds American Inc）。

在给 Juul 的致信中，审查小组询问该公司是否已经就使用其产品对健康影响以及 Juul 在帮助用户戒烟方面的有效性进行了研究或资助。此外，还询问了 Juul 是否已经向美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration）发送了信息。