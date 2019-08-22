Google 在 2017 年推出了 Google Home Mini 智能音箱，现在，这款产品可能要通过 “Nest” 品牌推出新一代。

据 9to5Google 报道，有消息来源称，这款 Google Home Mini 的后续版本 Nest Mini 将与以前的型号有所不同，功能上会获得重大升级。Nest Mini 的音质表现将得到提升，并可能搭载 Google Soli 芯片，支持手势操作，挂壁式底座将可以把 Nest Mini 挂在一个螺丝上。

外观上，Nest Mini 于 Google Home Mini 将不会有太大差别，基本功能也差不多，内置 Google Assistant，除此之外，它将保留 3.5mm 耳机孔，不过目前还不清楚这个耳机孔会用于音频输出还是输入。

Nest Mini 预计会在今年秋季同 Pixel 4 一起发布，售价可能依然维持在 49 美元。

Nest 由前苹果工程师 Tony Fadell 和 Matt Rogers 于 2010 年创立，当时该品牌属于 Nest Labs，最初以智能烟雾报警器作为主打产品。2014 年，Google 以 32 亿美元的价格收购了该公司，同年收购了网络摄像头厂商 Dropcam，并在 2015 年推出 Nest Cam 品牌的摄像头。

经历 Google 母公司 Alphabet 重组后，Nest 独立于 Google 运营一段时间，后来被合并到 Google 家庭设备部门。Google 在 2019 年的 I/O 大会上表示，Google Nest 将作为 Google 家庭设备的全新品牌，Google Home Hub 被重新命名为 Nest Hub。

题图：Google