8 月 22 日消息，今宜家中国在北京召开企业战略发布会，宣布致力于推动宜家中国未来三年发展的 “未来+” 发展战略，加大对中国市场的投资，并以渠道和数字化为支撑，同时积极探索新的业务模式，致力于成为消费者的 “家居生活服务专家”。

宜家在会上宣布，2020 财年总投资额将为宜家中国历史上最大年度投资额，此外公司还在评估、布局更多项目，接下来两年投资额会进一步增加。为推动业务进一步发展，宜家中国将在新财年招聘超过 3000 名新员工。同时，宜家还将着力在可持续发展、合作伙伴关系等方面创造更多价值。

宜家中国区总裁 Anna Pawlak-Kuliga 女士表示：“中国的家居市场目前正处于稳定增长阶段。同时，城镇化建设不断深入、数字化发展迅猛、大众人均可支配收入不断增加，这些改变了人们的生活和消费方式。因此，我们对中国市场充满信心，也相信我们的 ‘未来+’ 发展战略将帮助我们为更多中国大众创造更美好的日常生活。”

在渠道方面，宜家将开发、融合全新的线上和线下渠道，从而离消费者更近。因此，宜家将全面升级现有商场，而上海徐汇商场将为全球首家；还将继续扩大线上和线下渠道的覆盖范围，包括以前所未有的速度在未来的 4 个月内再开 4 家新商场、进一步扩大电子商务覆盖范围。此外，宜家还会在距离消费者更近的地方开设小型商场，而首家小型商场将于 2020 年春节前在上海开业，总面积超过 8500 平方米。

在数字化方面，宜家致力于在各个渠道触点为消费者提供同样优质的购物体验，这包括了运用数字化工具简化线下的购物体验，以及打造更生动便捷的线上购物体验。为了实现这一目标，宜家于 2019 年 7 月 8 日成立了宜家中国数字创新中心。作为一个全新的业务部门，该中心将致力于提升宜家整体数字化能力。

此外，为进一步推动中国业务发展，宜家也将积极探索新的业务模式，致力于成为消费者的 “家居生活服务专家”。其中包括：从卧室和厨房开始试点，推出 “全屋设计” 业务；以 “在中国、为中国、与中国共创” 为理念，进行产品开发，并推动和引领宜家在全球范围内的产品开发；升级对公业务，与商业地产企业合作打造拎包入住的精装修房和长租公寓。