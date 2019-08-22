在线健康医疗智能推荐平台康语最近宣布获得了千万美元级的 A 轮融资。该轮融资由投资控股公司友仑集团（LUN Partners Group）和一家专注于金融服务领域的国际投资管理机构共同领投。现有股东 DNA Capital、SOSV 中国加速和 Artesian Capital 等也跟进了本轮融资。

康语的产品主要是基于数据驱动的移动端 SaaS 解决方案，基于用户的利益，数字化赋能健康管理和保险旅程。该公司的解决方案已被中国大陆和香港的 15 家国内和国际保险公司认可和采用，如平安保险和安盛集团。

此外，康语近期发布了一款创新产品 CareVoiceOS，作为面向保险公司的首个医疗健康 “操作系统”，CareVoiceOS 提供端到端的技术解决方案，打造互联医疗服务的生态系统，帮助保险公司设计定制化的、具有竞争力的保险方案，以满足用户日益增长的对更高性价比健康服务的需求。

“这次融资将有力提升康语的竞争力，推动我们帮助健康险市场变得更加数字化和人性化的目标。我们新开发的 CareVoiceOS 平台将有效帮助保险公司提升用户体验和产品吸引力。同时，我们也在蓄势待发进入新市场，来改变更多保险会员的医疗保险体验。” 康语的联合创始人兼首席执行官 Sebastien Gaudin 表示。

此轮融资后，康语计划在未来 12 个月内将团队规模扩大三倍，并实现以下三个主要目标：进一步加大内部研发投入，并整合更多国内外领先的健康科技服务，升级 CareVoiceOS 平台；进一步扩展销售团队和客户成功团队，同时加强国际业务的拓展；进一步加强保险产品创新，与保险公司合作开发更多的新产品，力争推出 10 余款侧重疾病预防与健康行为管理的新产品。

此外，作为 A 轮融资的一部分，康语将会在近期拆分菁晨健康管理方案的业务， 以进一步推动菁晨在中国大陆的发展，以及加快菁晨在香港地区的落地，为大陆和香港的创业团队提供首个定制化的创新健康管理方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。