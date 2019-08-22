8 月 22 日上午，由中央宣传部、中央和国家机关工委、人民网、央视网等多方面机构公告举办的 “庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列论坛” 第二场会议正式召开。小米集团雷军在现场称，小米旗下的第二款 5G 手机将会在国内首发。

雷军表示，5G 对智能手机厂商来说是一次重大的机遇，3 年前小米就开始准备各种 5G 技术的预研。不过现在 5G 才刚刚开始拉开序幕，明年第二季度开始 5G 网络将大规模的普及。而之前因为国内 5G 并未开始商用，所以小米的第一款 5G 手机是在欧洲首发，但第二款一定回在国内首发。

据悉，8 月 15 日，小米官方就宣布，旗下第二款 5G 手机的三证已齐全，分别是 3C 认证、入网许可证、无委核准证，并且即将发布。根据官方公布的证书可知，小米 9S 的型号为 M1908F1XE，显示其基于小米 9 的外观基础，机身重量增加至 196g，尺寸为 157.21×74.64×8.95mm，后置竖排三摄。配置上采用一块 6.39 英寸 2340×1080 分辨率水滴屏，SoC 主频 2.956GHz（应该是骁龙 855 Plus），支持 5G 网络，提供 6G/8G/12GB RAM+128/256/512GB ROM，电池容量为 4000mAh，最高支持 45W 有线快充。

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