8 月 23 日，华为在深圳总部正式发布算力最强的 AI 处理器 Ascend 910（昇腾 910），同时推出全场景 AI 计算框架 MindSpore。

据悉，Asend 910 基于达芬奇（Da Vinci）核心架构，采用 7nm 增强版 EUV 工艺打造，内建 32 颗达芬奇核心，半精度高达 256TFOPs，功耗 350W。Ascend 910 的运算密度超越了竞品 NVIDIA Tesla V100 和谷歌 TPU v3，华为还设计了拥有 2048 个节点的 AI 运算服务器，整体性能多达 512 Peta Flops（2048 x 256）。

此外，新推出的全场景 AI 计算框架 MindSpore 在端、边缘和云上都取得了显著进展。MindSpore 通过协同经过处理后的、不带有隐私信息的梯度、模型信息，而不是数据本身，以此实现在保证用户隐私数据得到保护的前提下跨场景协同。除了 “昇腾” 处理器，MindSpore 同时也支持 GPU 等其他处理器。为了更好促进 AI 的应用，MindSpore 将在 2020 年第一季度实现开源，助力每一位开发者，促进 AI 产业生态发展。

在发布会最后，华为公司轮值董事长徐直军表示，在即将开幕的华为全联接大会 2019，将有更多震撼的 AI 新品推出，华为期待与伙伴更加深入、广泛的合作，让 AI 无所不及，把数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织。

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