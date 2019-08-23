蔚来将裁员 1200 人

8 月 22 日，蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌发表内部信宣布，九月底前公司在全球范围内将减少 1200 个工作岗位，调整后公司的人员规模大概在 7500 人左右。

李斌表示，为了确保公司的生存发展，我们必须及时调整意识、计划，进一步控制支出，提升运营效率，把资源聚集在核心业务上。

蔚来此次裁员主要集中在人力资源，法务、财务等运营支持性部门，对研发和用户服务等战略核心部门影响很小。此次人员结构优化调整不会对蔚来的研发节奏造成任何影响，也不会对现有的用户服务体系和服务内容造成影响。

新一代安卓定名 Android 10

网易科技讯 8 月 23 日消息，据国外媒体报道，谷歌正式发布将于今年秋季发布的新一代 Android 移动操作系统：Android 10。这意味着谷歌打破了以往用甜点命名移动操作系统的 10 年历史，放弃以字母开头的命名方式。今年发布的新系统是 Android 10，以此类推明年将是 Android 11。

经过一个季度的沉寂之后，Android 品牌的精髓迅速发生了变化。谷歌认为，Android 的传统命名方式有些古怪，需要彻底消除，或至少有所改变。

高通回应 5G 芯片报废

8 月 22 日，一则「三星导致高通 5G 芯片全部报废」的消息在网络上传开，登上微博热搜前十。该传言称，三星 7nm 制程所代工的高通 5G 芯片良率出问题，导致全部报废，或对与高通长期合作的小米、 vivo 等企业的 5G 手机布局造成影响。

就此消息，高通方面相关人士告诉《每日经济新闻》记者，这是彻头彻尾的假新闻，正式的回应正在协同沟通中。

B 站互动视频总播放量近亿

2019 年以来，爱奇艺、腾讯视频、哔哩哔哩等第一梯队的视频平台都已开始涉足互动视频，本赛道内也有不少创业公司完成了融资。实际上，互动视频技术已经被应用到了电影、游戏、广告和综艺当中。

互动视频与普通视频不同的是，将剧情的走向交到观众手中，由观众来决定角色的发展和结局。8 月 22 日，澎湃新闻记者在 B 站官网搜索” 互动视频”，搜索结果已达 50 页，粗略计算互动视频总数已超过 1000，目前最火的互动视频点击量达四百多万。

三大运营商半年报：年内至少 50 城将商用 5G

近日，移动、联通和电信陆续发布 2019 年上半年财报。结合三大运营商财报数据计算后发现，三大运营商上半年总共获净利润 796 亿元，平均日赚超 4 亿元。

中国移动计划在 2019 年内建设超过 5 万个 5G 基站，实现超过 50 个城市的 5G 商用服务。

中国联通计划在 2019 年打造 30 个示范项目、20 个创新应用产品、15 个开放实验室、5 个 5G 应用标准，发展超过 600 家联盟成员。

中国电信积极推进 5G 与云计算、AI 等技术的融合。目前，中国电信已经和超过 400 家企业签约，联合进行 5G+行业应用创新。