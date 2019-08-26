8 月 26 日，据澎湃新闻报道，FF 创始人兼 CEO 贾跃亭正在变革 FF 现有公司顶层治理架构，将推出合伙人制度，把公司的顶层治理权交给 “合伙人委员会”。同时，贾跃亭还将设立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金。

消息人士透露， FF 合伙人制度早在去年底就已经开始规划，贾跃亭已经组织公司高层、外部专业咨询管理机构开了 5、6 次会议了，顶层治理架构和管理模型已经接近完成，不出意外将会在近期宣布并执行。贾跃亭除了授予合伙人和全体员工外，还计划将剩下的 FF 部分股权成立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金，主动推动债务偿还进度。

据悉，FF 公司合伙人主要来自于公司内部和外部。对内，公司将打破 “层级”，从各层级中选拔优秀员工或是有被持续培养的高潜力后备人才。其选拔标准及目标群体是认同 FF 的核心价值观和使命愿景，愿意从打工者思维转变为创业思维的优秀员工。对外，公司将打破 “围墙”，吸引外部顶级优秀人才加盟，改变职业经理人的身份，使其真正成为公司的主人。据传除了 FF 先进的产品技术之外，合伙人制度很可能是 FF 新任 CEO 加盟的原因之一。

而对于贾跃亭在与恒大的博弈中始终没有放弃的 FF 控制权问题，FF 内部人士透露，贾跃亭极有可能通过推出合伙人制度把公司控制权从个人手上交予 “合伙人委员会”。

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