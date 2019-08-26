2019 年 8 月 26 日，美图公司公布 2019 年中期业绩。期内公司实现总收入 4.64 亿元人民币，其中在线广告收入同比大幅增长 27.2% 达 3.623 亿元人民币。同时，公司积极探索新的商业模式，“高级订阅” 业务的收入同比增长超过 6 倍，成为 “互联网增值服务及其他” 业务中增长最快的板块。

此外，公司用户基数重回增长轨道，月活跃用户总数达到 3.081 亿，较 2018 年 12 月微涨 0.6%。其中，美图秀秀月活跃用户数增长 5.1% 至 1.234 亿，创下历史新高。同时，用户在美图秀秀上的社交心智已经逐渐形成，社交用户的日均使用时长已经超过 12 分钟，而在社交转型前则为约 5-6 分钟。

2019 年上半年公司继续向轻资产商业模式转型，将资源聚焦在有竞争优势的领域，整体运营效率持续提升。在与小米达成战略合作之后，智能手机业务在 2019 年上半年被列为非持续经营业务。2019 年 7 月，小米发布首款和美图影像技术合作的产品 “小米 CC9 美图定制版”，市场反应十分积极，为两家公司未来的产品合作奠定了坚实基础。尽管上半年公司总收入略有波动，但整体毛利率从去年同期的 49.3% 提升 17.1 个百分点至 66.4%。期内，公司产生经调整净亏损 1.717 亿元人民币，同比大幅下降 41.4%。

美图秀秀社交用户的日均使用时长已经超过 12 分钟，而在社交转型前则为约 5-6 分钟。于 2019 年 6 月，美图秀秀平台上传的内容（即图片及视频）数量，较 2018 年 12 月大幅增长超过 5.5 倍。

值得注意的是，在社交化转型过程中，美图秀秀的用户基础继续稳健增长，月活跃用户数较 2018 年 12 月增长 5.1% 至 1.234 亿，创下历史新高。上半年两款海外产品 BeautyPlus 和 AirBrush 表现亮眼。BeautyPlus 的月活跃用户数较 2018 年 12 月大涨 12% 达到 6682 万，AirBrush 的月活跃用户数增长 13.4%。此外，新功能 “魔法照片” 也令美图秀秀海外版受到欢迎，风靡印度、泰国、印度尼西亚、尼泊尔等地。