B 站大 V 刷单事件：高管被带走调查

8 月 23 日晚间，自媒体博主 “爱玩客” 发布《关于 “GOGO 商城事件” 进展的说明》。其中透露，“爱玩客” 已从 GOGO 商城负责人曾磊处了解到，目前未发货、未退款金额超过 1000 万元。“爱玩客” 将向司法部门起诉曾磊及其关联公司 “沈阳博聚创思传媒有限公司”。

目前，GOGO 商城高管、“爱玩客” 投资人之一李岩婷已被沈阳经侦带走调查。B 站也表示，该账号及关联账号 “玩客辣评” 发布疑似不实内容，存在较大争议和风险，已给予这两个账号封禁的处理，等待有关部门进一步调查结果。

充电桩产品风险监测: 七成样品存隐患

最近，广东产品质量监督检验研究院首次公布了充电桩产品风险监测结果，结果显示，70% 的样品存在安全隐患。

这次风险监测共采集 9 家生产企业的 10 批次电动汽车充电桩产品，其中 7 批次不符合国标要求，有 1 批次样品 3 个检测项目不符合国标，安全风险较大。此外，这次电动汽车充电桩产品质量安全风险等级为 “严重风险”。这意味着充电桩产品有可能对消费者造成灾难性的伤害，可导致死亡、身体残疾等严重后果。

中国移动电信 4G 网速低于全国平均值

IT 之家 8 月 26 日消息 据北京日报报道，8 月 25 日获悉，宽带发展联盟发布了二季度《中国宽带速率状况报告》，显示当期我国移动宽带用户使用 4G 网络访问互联网时的平均下载速率达到每秒 23.58Mbit/s，同比提高了 16.6%。

在 4G 网络下载速率方面，三大运营商中，中国联通的 4G 网络用户下载速率最高为每秒 24.86Mbit/s，移动居其次是每秒 23.46Mbit/s，电信则是每秒 23.23Mbit/s。值得注意的是，移动和电信的用户下载速率确实均低于每秒 23.58Mbit/s 的全国平均值。

旷视递交招股书：2019 年上半年营收 9.4 亿

PingWest 品玩 8 月 25 日讯，人工智能企业旷视科技今日向港交所递交招股书，据招股书披露，旷视 2016 年、2017 年、2018 年营收分别为 6780 万元、3.132 亿元、14.269 亿元，年复合增长率为 358.8%。2019 年上半年，旷视营收为 9.49 亿元，同比增长 210.3%，经调整净利润为 3270 万元，2018 年同期经调整净亏损为 1.369 亿元。

旷视于 2018 年为中国 98 个本地城市的政府机构及企业客户提供城市物联网解决方案，而 2016 年为 31 个城市，复合年增长率为 77.8%。

苹果要换供应商？中国企业或将代替韩国厂商

据《日本经济新闻》网站 8 月 22 日报道，手机面板是影响智能手机性能的核心零部件。与苹果现有机型上使用的韩国三星电子产品相比，预计采购价格降低两成左右。苹果将加快降低成本，力争恢复下降的市场份额。继液晶面板之后，在有机 EL 面板领域，中国企业也在崛起，这将给世界智慧手机零部件行业的势力版图带来影响。

报道称，苹果正在讨论从京东方进行采购。为了用于 2020 年在全世界销售的 iPhone，已启动性能测试等，目前仍不确定是新款 iPhone、旧款 iPhone 或是先提供维修面板。苹果预计年底之前作出最终判断。