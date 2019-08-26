8 月 26 日，微信支付正式发布搭载扫码器、双面屏的创新型智能商业硬件 “微信青蛙 Pro”。在开放支持小程序、微信卡包的基础上，微信支付还推出了 “互动海报” 等多个行业专属新功能，实现 “刷脸即会员”，真正建立起门店智能硬件入口与微信大生态的强大连接。

至今，“微信青蛙” 系列已规划 3 个产品方向：微信青蛙基础版、微信青蛙 Mini、微信青蛙 Pro。其中，最先落地的 “微信青蛙基础版” 主要是用于店内空间比较小的场景；“微信青蛙 Mini” 主要具备可移动的特点，应用于围餐包间等。

“微信青蛙 Pro” 硬件设计的重点特性也得以曝光：在行业率先推出双面屏，前后屏均为 10.1 英寸，实现前后屏高效互动；配备 3D 结构光摄像头，能够检测和识别脸部的深度信息，让刷脸支付更安全更可靠；搭载专用扫码器，方便用户自由选择支付方式，熟悉的扫码支付也可保障门店收银效率；“微信青蛙 Pro” 即插即用，商户无需改造现有系统，即可获得 “智能收银” 能力。

“微信青蛙 Pro” 还集合了腾讯众多优秀的开放能力，如腾讯云小微的 AI 智能语音助手能力，可实现语音识别、自然语言理解、语音合成、声纹识别等全栈 AI 语音能力。

基于此前多年对 “支付+会员” 的探索与积累，正式发布的 “微信青蛙 Pro” 开放接入小程序、微信卡包、公众号、微信群等众多行业先发支持的功能，真正实现了 “刷脸即会员”，打通线上线下。微信支付团队表示，“‘微信青蛙 Pro’ 相当于微信在线下场景的一种打开方式”。

具体来说，“微信青蛙 Pro” 将带来 3 大服务升级。

1. 微信青蛙+会员：优惠看得见。用户刷脸可见会员权益，付款时再不会忘记享受优惠。

2. 微信青蛙+小程序：打通微信生态。同一个微信、同一个小程序，让线上线下融合，高效助力门店客流转化。

3. 微信青蛙+互动海报：推荐适合的商品。可推荐商品、优惠、活动、小程序，一图胜千言，沟通更省心，效果更好。

此外，扫码器的设计，除了让用户自由选择熟悉的支付方式，还具备扫商品的能力，店家通过集成收银系统，在 “微信青蛙 Pro” 上实现自助收银。