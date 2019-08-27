2019 年 8 月 27 日，华米科技在北京举行 “Run, Amazfit! Run! —— 华米科技 2019 年度新品发布会”，正式推出 Amazfit 智能运动手表 3 、Amazfit 智能运动手表 3 精英版、Amazfit GTS 、Amazfit X 等多款可穿戴设备，让人们对可穿戴设备未来的构想更近一步。

Amazfit 智能运动手表 3 和 Amazfit 智能运动手表 3 精英版均配备了一块独家定制的 1.34 英寸 Full Moon™ Display 全圆反射式显示屏，以更专业、更持久的双芯双系统带来绝佳的运动体验；Amazfit GTS 使用了业界领先的超视网膜级分辨率屏幕，显示精细度逼近 AMOLED 屏幕物理极限；Amazfit X 更革命性使用柔性曲面屏，让未来在手腕上触手可及。

全圆反射屏 + 双擎动力， Amazfit 智能运动手表 3 正式发布

Amazfit 智能运动手表 3 和 Amazfit 智能运动手表 3 精英版延续了 Amazfit 智能运动手表系列 “优雅实力派” 的美学设计，外观结实硬朗，是一款为专业运动而生的实力佳作。全新 Amazfit 智能运动手表 3 系列配备了 1.34 英寸 Full Moon™ Display 全圆反射式显示屏，由 JDI 为华米科技独家定制，视觉效果清晰大气。与市面上主流的 1.2 英寸运动手表相比，Amazfit 智能运动手表 3 体积相当，但屏幕显示面积提升 25%，信息显示也更加全面丰富。同时，Full Moon™ Display 全圆反射式显示屏更适合户外运动，能够以超低功耗常亮显示，并且光线越强，屏幕显示效果越清晰，免去户外强光下看不清屏幕的尴尬。

Amazfit 智能运动手表 3 采用了 316L 不锈钢 + PC 搭配的双材质运动表圈，配合四枚物理按键，可以在大运动量出汗场景下脱离触摸屏幕来操控，搭配透气排汗的硅胶表带，更加舒适耐用。Amazfit 智能运动手表 3 的防水性能依然出色，达到 5ATM 级别，支持 50 米游泳防水，用户可以安心佩戴。

Amazfit 智能运动手表 3 精英版进一步突破技术和产品极限，特别使用轻巧而坚固的钛合金表圈和按键，辅以硬度极高的蓝宝石表镜、更为耐用的氟橡胶表带，不仅让整体质感得到提升，也让手表适应更多的应用场景，面对更加严苛的挑战。

智能模式下，Amazfit 智能运动手表 3 性能十分全面，涵盖了所有功能应用，并且拥有 26 万色的屏幕视觉体验，清晰锐利，显示效果出众；Ultra 模式下，Amazfit 智能运动手表 3 在保留 24 小时心率监测、通知查看、NFC 公交支付等日常功能外，还有 11 种运动模式，续航能力更有大幅度提升，摆脱续航焦虑。

Amazfit 智能运动手表 3 在使用频率高、功能全开启的智能模式下，如用户使用出厂默认设置，全天心率待机（蓝牙连接模式），接收消息推送 150 条，抬腕显示时间 30 次，户外运动 15 分钟，其他操作 5 分钟，一天 NFC 刷卡 4 次，可最长使用 7 天。在 Ultra 模式中同样的使用场景，Amazfit 智能运动手表 3 可使用长达 14 天。

心率数据的准确性对运动手表来说至关重要。华米科技自主研发的 BioTracker™ PPG 高精度生物追踪光学传感器，采用低功耗设计和先进的运动干扰信息分离技术，可以实现 24 小时日常心率监测，心率数据精准性可媲美专业的运动心率带。Amazfit 智能运动手表 3 还具备高心率报警和心率区间值查看功能，让用户更直观地关注运动中的心脏状态。

Amazfit 智能运动手表 3 内置索尼 GNSS 芯片，兼容 GPS、GLONASS、北斗、Galileo 四种不同的卫星定位系统，用户可以根据当前地理位置，选择 GPS+GLONASS、GPS+北斗、GPS+Galileo 三种定位系统组合，进一步提升定位速度和轨迹精度。同时，手表的 GPS 模式功能十分强大，能够在越野跑、户外徒步和登山模式下支持 GPS 持续工作模式的选择，有精准 35 小时、均衡 45 小时、省电 70 小时等不同 GPS 工作模式，让 Amazfit 智能运动手表 3 在提供精准的定位服务同时又能应对各种复杂的使用场景。

Amazfit 智能运动手表 3 采用了权威的 FIRSTBEAT 专业运动算法，可以根据用户的运动规律提供如最大摄氧量 VO2max、运动效果（TE）、运动负荷（TL）、恢复时间顾问等专业数据，帮助用户科学地提升运动水平，有效避免运动过量带来的损伤。

Amazfit 智能运动手表 3 内置了 19 种专业模式，包括户外跑、健走、户外骑行、泳池游泳、公开水域游泳、室内跑、室内骑行、椭圆机、户外徒步、登山、越野跑、铁人三项、复合运动、滑雪、足球、网球、跳绳、划船机、室内健身，从户外到健身房，各类运动模式一应俱全，每一种运动模式都可以提供丰富的专业运动数据。

Amazfit 智能运动手表 3 还提供了户外运动必备的海拔计、气压计、指南针等功能，可以实现经纬度、实时气压的显示，并能够完成海拔校准和位置点存储，为户外运动爱好者提供完整的运动记录。

依托于内置的 NFC 芯片，Amazfit 智能运动手表 3 是帮助用户享受智慧便捷生活的好帮手，NFC 公交卡目前已支持全国 255 个城市的公交地铁支付；门卡模拟让用户可以自由出入小区门禁，抬腕即走；支付宝离线支付功能让用户不用掏手机就可轻松购物，省去找零钱等麻烦。此外，用户还能更轻松地在手腕上查看和处理手机消息、了解自己的久坐次数，并在 Amazfit App 上全方位了解自己的睡眠情况，以改善自己的睡眠习惯。

Amazfit 智能运动手表 3 还拥有独立音乐播放器，用手表连接蓝牙耳机，即可播放存储在手表内的音乐，让用户畅享扔掉手机去跑步的轻松自由。

Amazfit 全新系列新成员登场， Amazfit GTS 方寸间定义轻薄时代

当日同时发布了新产品 Amazfit GTS，成为继 Amazfit GTR 47mm、Amazfit GTR 42mm 之后，Amazfit 全新系列的新成员。延续卓越的续航能力，Amazfit GTS 将为用户带来更加优秀的使用体验。

Amazfit GTS 沿用了 Amazfit GTR 的金属美学设计，正面是一块晶莹通透的 2.5D 弧面玻璃，并配有清晰锐利的显示屏，在主流成年人手表中具有最高清像素密度，ppi 高达 341。Amazfit GTS 突破性使用了 1.65 英寸的 AMOLED 超视网膜级分辨率屏幕，并采用挑战工艺极限的 RGB 像素排列，带来前所未有的清晰与细腻显示。同时，Amazfit GTS 的屏幕也实现了比以往更出色的色彩精准度，让色彩显示达到了更高的级别，NTSC 色域达到 100%，超高色彩饱和度让显示变得真实生动。Amazfit GTS 的显示屏能够在用户查看手表屏幕、阅读信息、触屏操控时打造更身临其境的体验，最大程度还原真实色彩。

得益于方屏设计， Amazfit GTS 的屏幕比同直径圆形屏幕能够显示更多信息，搭配量身定制的全新自定义模块表盘，用户可以根据自己的需要自定义显示时间、天气、事件、运动数据等信息内容。除此之外，Amazfit GTS 还将上线多款指针型、数字型精美表盘，其中包括与萌芽熊等 IP 联名合作的卡通表盘供用户选择，让手腕的色彩画面随心而变。

Amazfit GTS 的表身采用航空级铝合金材质，厚度仅 9.4mm，搭配从 2.5D 弧面玻璃到金属表身的顺滑过渡，让整体显得更加轻盈时尚，同时大大减轻了手腕上的负担。值得注意的是，在 Amazfit GTS 如此纤薄的机身内，仍然内置了 BioTracker™ PPG 高精度生物追踪光学传感器、气压传感器、电容传感器、6 轴加速度传感器、3 轴地磁传感器、环境光亮度传感器等 6 个功能强大的专业传感器，足见华米深厚的产品功底。

Amazfit GTS 延续了此前 Amazfit 可穿戴设备的强大功能，支持户外跑、健走、户外骑行、室内骑行、室内跑、椭圆机、登山、越野跑、泳池游泳、开放水域游泳、滑雪、锻炼等 12 种主流运动模式，内置 GPS＋GLONASS 双星定位系统，可以精准捕捉运动轨迹，也能配合专业传感器矩阵，全面记录身体数据，帮助用户科学有效地运动，健康提升自己的运动水平。不仅如此，Amazfit GTS 的防水等级也达到了 5ATM，不仅在日常中能抵挡常见液体的泼溅，更支持多场景游泳佩戴，可以自动识别泳姿，记录 SWOLF 值、配速、卡路里消耗等数据。

Amazfit GTS 可以进行日常 24 小时不间断的高精度心率监测和运动时的心率区间监测，还将支持业内领先的心律不齐（含房颤）AI 自动甄别，帮助用户深度了解心脏健康水平，预警潜在心脏问题。此外还有久坐提醒、卡路里消耗、睡眠分析等多维度健康管理功能。

Amazfit GTS 也同样内置了 NFC 芯片，已经支持全国 255 个城市的公交和地铁刷卡、模拟门禁卡，以及空白卡写入功能。值得一提的是，Amazfit GTS 通过软件和硬件结合，深度优化系统和各元器件功耗，保持了 14 天的长久续航，告别频繁充电。在基础手表模式下，比如关闭蓝牙、心率以及其他功能，每天抬手亮屏 100 次，Amazfit GTS 可使用长达 46 天。即便在马拉松比赛中常开 GPS 功能的情况下，Amazfit GTS 也可支持连续 25 小时的高强度使用。