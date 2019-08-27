小米集团总裁林斌承诺一年内不减持股份

腾讯科技讯 8 月 27 日消息，小米集团早间发布公告称，公司总裁林斌自愿承诺，按照承诺函的条款，自本公告日期起 365 日内，自己及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的本公司股份。

在此之前，8 月 26 日晚，根据港交所披露消息显示，小米集团联合创始人、总裁林斌近日套现 4131.34 万股小米集团股票，共计价值超 3.5 亿港元。

林斌于 8 月 21 日至 8 月 23 日变现的 4131.34 万股中，将会有一部分拟用作公益慈善用途。

苹果三星因致癌风险遭起诉

据国外媒体报道，两天前，美国一家报纸委托专业机构进行的研究和调查发现，包括新款苹果手机在内的许多现代手机不符合射频电磁辐射标准，而在 8 月 23 日，苹果和三星电子因曝光的手机射频辐射损害和相关问题而遭到了美国消费者的集体诉讼。

据国外媒体报道，周五，诸多消费者向美国加州北区联邦地方法院提交了诉状，原告称苹果和三星电子设计和制造的智能手机所释放的射频辐射超过了美国政府规定的水平。

百度智能音箱二季度销量超过了谷歌：仅靠中国市场

网易科技讯 8 月 27 日消息，据外媒报道，市场研究机构 Canalys 发布最新报告显示，在 2019 年第二季度，全球智能音箱出货量共为 2610 万部，同比增长 55.4%。其中，亚马逊仍是市场领先者，百度则超过谷歌，成为全球第二大智能音箱供应商。

百度人工智能音箱采用 DuerOS 系统。该公司最初的产品是 Raven H 音箱，其为青少年工程师设计，定位高端市场，但该产品显然销售不佳。最近，百度推出了价格便宜得多的机型，基本款售价低至 89 元。Canalys 的数据显示，今年第一季度，百度出货量在中国超过了此前的国内领先企业阿里巴巴。

iOS 发布系统更新：修复越狱漏洞 建议 iPhone 用户升级

8 月 27 日消息，苹果在没有任何预兆的情况下，今天发布了 iOS 12 的新版系统，而在这个更新中，他们希望所有的 iPhone、iPad 等用户去升级。

苹果给出的更新中显示，iOS 12.4.1 正式版提供了重要的安全性和稳定性更新，建议所有用户安装。

上述 iOS 新版更新后，有研究机构表示，苹果已经在新系统中修复了越狱漏洞，这也是为什么他们让所有用户升级的原因。苹果一名发言人也证实，iOS 12.4.1 正式版支持越狱的漏洞已被修复。

SpaceX 取消 “火星飞船” 原型周一试飞

腾讯科技讯 美国当地时间周一傍晚，SpaceX 公司准备试飞星际飞船的原型装置。不过据外媒最新消息，经过两个小时的等待，原型飞船的第二次试验飞行在最后一刻被取消。

马斯克随后表示，点火器需要进行检查，将于明日再次进行悬停测试。

据国外媒体报道，为了未来把人类送到火星，SpaceX 和马斯克正在开发星际飞船，每次能够运送一百人，而作为先期项目，SpaceX 设计了原型飞船 StarHopper，展开各种试验。截至目前，SpaceX 或者马斯克尚未给出取消发射试验的原因。