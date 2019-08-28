2016 年收购 Pebble 之后，Fitbit 在 2017 年推出了新款智能手表 Ionic，棱角分明，方正的外观与多数智能手表产品截然不同，惹来争议；2018 年，Fitbit 推出 Versa，虽然外观与 Pebble Time Steel 有几分相似，却获得不少好评，于是 Fitbit 今年推出了这款手表的新一代产品，这次还有 Alexa 智能助理加持。

Fitbit Versa 2 内置一个麦克风，除了控制 Alexa 外，它还能帮助 Android 用户进行语音转文字输入，也就是说，当你使用 Android 手机时，你将可以在这块手表上通过语音回复消息。

Fitbit Versa 2 拥有一块 1.4 英寸 AMOLED 触控屏，尺寸比上一代的 1.34 英寸 LCD 屏大了一些，色彩表现也有所提升。Versa 2 的屏幕还支持 AOD（Always On Display），无需唤醒手表就能在一个黑白界面上查看时间、计步器数据等信息。

除了屏幕尺寸变大以外，Versa 2 的边框也变窄了一些，屏幕下方的 logo 也被撤掉。Versa 2 在按键上也进行了一些精简，去掉上一代右侧的两颗按键，只保留左侧的一颗。

除此之外，Versa 2 在应用支持上也进行了优化，与 Spotify 进一步整合，用户可以通过蓝牙进行操作。

续航能力方面，Versa 2 虽然扩大的屏幕尺寸，但续航能力却从之前的 “4 天多” 延长到 “5 天多”，使用 AOD 功能的情况下，官方宣称依然可以维持 “数天” 的使用。

Fitbit Versa 2 将在 9 月 15 日开始于美国发售，价格与上一代相同，200 美元（约 1430 元人民币）。Fitbit Versa 2 还会有一个特别版，售价 230 美元（约 1650 元人民币），额外附送两条表带，以及 90 天的 Fitbit Premium 服务。

除了这款手表，Fitbit 还推出 Aria Air 智能秤， 49.95 美元起售（约 360 元人民币），会在 9 月开始预售。

图片：Fitbit