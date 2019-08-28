Google 已经披露，将关闭两年前推出的就业应用跟踪系统 Google Hire。

Google 打造 Hire 的目的是简化招聘流程，其工作流程集成了搜索工作申请者、安排面试以及向 Google G Suite（搜索/Gmail/日历/文档等）提供潜在招聘的反馈等内容。

Google Hire 主要面向中小型企业，每月价格从 200 美元到 400 美元不等，具体取决于你需要的 G Suite 许可证数量。

Hire 在 Google 收购了由 VMWare 创始人 Diane Greene 创办的 Bebop——据报道 Google 在 2015 年以 3.8 亿美元收购了该公司——之后出现。Greene 继续担任 Google Cloud 部门首席执行官，但在 2019 年初离职。

Google 在发给客户的电子邮件中写道：

虽然 Hire 比较成功，但我们正在将资源集中在 Google Cloud 产品组合中的其他产品上。我们非常感谢我们的客户，以及在此过程中加入并支持我们的支持者和拥护者。

好消息是，你还可以继续使用一年。Google 表示，Hire 将在 2020 年 9 月 1 日之前关闭。不过不要指望它未来会有任何新功能就是了。