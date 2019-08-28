前谷歌工程师被控窃机密售优步

8 月 28 日，前谷歌工程师安东尼-勒万多斯基被联邦大陪审团起诉窃取自动驾驶机密并将其出售给优步。

起诉书指控莱万多夫斯基在谷歌工作期间犯有 33 项盗窃罪，并企图窃取商业机密。在谷歌工作期间，莱万多夫斯基是该集团的一名工程师，也是该集团致力于谷歌自动驾驶汽车项目的创始成员之一。Alphabet 公司旗下子公司 Waymo 于 2017 年 2 月起诉 Uber，后来双方和解。如果罪名成立，莱万多夫斯基可能面临多年监禁和罚款。预计他将于周二晚些时候在加州圣何塞联邦法院出庭。

腾讯音乐被传遭反垄断调查

据彭博报道，有知情人士透露，国家市场监督管理总局于今年 1 月份启动了这项调查，目前正在审查腾讯音乐与环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团等音乐品牌达成的交易。该审查可能将终止腾讯音乐与全球几家最大唱片公司所签署的独家授权协议。

腾讯音乐、网易、百度和阿里巴巴都拒绝对此消息发表回应。监管机构没有对置评请求做出回应。

小马智行与丰田开展自动驾驶技术合作

8 月 28 日，据日媒报道，中国初创企业小马智行与日本丰田将在自动驾驶技术领域开展合作。小马智行的自动驾驶系统将应用在丰田的车辆上。小马智行 8 月 26 日宣布了上述消息。

据了解，丰田旗下的雷克萨斯 SUV 将搭载小马智行研发的自动驾驶系统，进行实证试验。报道称，小马智行是一家总部位于广州的自动驾驶技术初创企业，于 2016 年创立，目前约有 500 名员工。估值约为 17 亿美元（1 美元约合 7 元人民币）。中国正在大力研发自动驾驶技术。普华永道预测，到 2030 年在中国销售的新车当中，自动驾驶汽车将占到 35％。

小米众筹上架无人智能炒菜机

最近小米众筹上架了一款智能炒菜机，号称 0 基础下厨，众筹价 999 元。这款产品并不是小米生产的产品，而是 Solista 独奏智能炒菜机，Solista 独奏是九阳集团的全资子品牌，致力于为当代年轻人的厨房提供全套解决方案。迄今 Solista 独奏在小米有品已经上架 10 余款产品。

这款智能炒菜机采用电加热的方式，额定功率 1600W，通过内置不同的炒菜程序实现无烟炒菜，其具备专利双翼搅拌铲，模仿真实锅炒，均匀入味。此外产品配备 3.5L 的容量，支持智能 APP 操控，内置海量的菜谱。

中兴通讯上半年净利 14.71 亿

8 月 27 日，中兴通讯公布 2019 年上半年业绩，实现营业收入 446.09 亿元，同比增长 13.12%；归属于上市公司股东的净利润为 14.71 亿元，一举扭转 2018 年同期巨亏 78.24 亿元的颓势。

中兴通讯称，2018 年上半年业绩巨亏的主要原因是受到美国政府 10 亿美元罚款以及 4 亿美元保证金的影响，不过今年的业务已基本恢复正常，除了消费者业务外，运营商网络和政企两大业务均保持增长。2019 年 7 月 23 日，中兴通讯宣布首款 5G 手机中兴天机 Axon 10 Pro 5G 正式发售，成为国内首款 5G 手机。中兴通讯在财报中表示，下半年将继续布局 5G 多形态终端产品，与运营商积极开展 5G 终端合作，同时积极拓展多市场渠道。