法拉第未来将进行重组 贾跃亭或辞任公司 CEO

腾讯科技讯 据外媒报道，消息人士透露，作为企业重组计划的一部分，法拉第未来首席执行官贾跃亭或将从这家电动汽车初创公司辞职。

据悉，作为重组的一部分，贾跃亭将辞去其 CEO 职务，并出售其持有的部分公司股份，该基金将由贾跃亭持有的公司股份提供资金，在未来的 IPO 之后，这将使他和公司获得资金来获得偿还堆积如山的债务。贾跃亭表示，他将承担偿还债务的全部责任。

Costco 首店上海开业 营业半天被挤爆停业

8 月 27 日，烈日下的上海闵行区朱建路 235 号被围得水泄不通，Costco 中国大陆首店在这里开业，周围是在建的大楼，以及还在铺设中的道路。Costco 用事实证明了中产阶级对它的簇拥：停车场被车辆挤满，面积 1.4 万平方米的卖场，最终因人多拥堵，不得不在当天下午被暂停营业。从整体对货物摆放情况来看，延续了美国 Costco 的仓储式陈列，高高的货架堆满整个卖场，但精致的货物却和货架的粗犷形成对比，货品从数码家电到家具、服饰、生活用品，以及生鲜、营养品一应俱全，几乎全部为进口商品。

华为或在德国 IFA 上发布 “熊猫色”P30

IT 之家 8 月 27 日消息 据 LetsGoDigital 消息，新的专利显示华为将会为 P30 带来全新配色，新的配色版本可能会在今年的德国 IFA 上正式发布。

报道中称，华为在 2019 年 5 月 28 日向欧盟知识产权局提交了上述专利，并于 8 月 23 日正式公布了这项设计专利，这两项专利其中一项的配色有点类似谷歌 Pixel 的熊猫色。报道中还指出，华为下一代旗舰机 Mate 30 系列也将在 9 月份正式发布。

网红茶饮茶颜悦色获阿里间接投资 商标在韩国被抢注

8 月 27 日，天眼查数据显示，网红茶饮茶颜悦色的运营主体湖南茶悦餐饮管理有限公司发生工商变更，苏州元初投资合伙企业成为新增股东，持股比例为 6.32%。值得注意的是，元初投资的股东之一为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。

茶颜悦色的商标还在韩国被抢注。对此，茶颜悦色官方微博回应表示，“关于赴韩留学生抢注茶颜悦色韩国商标一事我们已经知悉，对方此行为合法，我们无权干涉，但是包括一些国内近似品牌，对我们在品牌形象上进行抄袭的行为，我们保留追诉权”。

微软宣布 10 月 2 日举行发布会：发布新款 Surface

IT 之家 8 月 28 日消息 微软今天宣布，其下一个 Surface 活动发布会将于 2019 年 10 月 2 日举行。邀请函已发送给媒体，深色背景下包含 Surface 徽标 Logo，确切来说应该是 Microsoft Logo。不过该 Logo 并不完整，暗示着 Surface 设备存在新形态。

我们可能最终看到一款双屏设备诞生，传言已经有一段时间了。据称，微软在今年早些时候向员工展示了 “Centaurus” 双屏设备，暗示它可能已经接近发布。