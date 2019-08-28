2019 年 8 月 28 日，智能物流包装循环及共用平台 “箱箱共用”（公司名 “鸿研物流”）宣布完成数亿元 C 轮融资，本轮投资由中美绿色基金领投，领中资本持续跟投。

“箱箱共用” 运用物联网技术推动物流包装循环共用的平台型企业 ，公司一直致力于将大数据、云构架、算法等技术与硬件设计制造及运营融合，形成了一整套物流包装行业的智慧化物联网管理体系，推动全社会在物流包装上的循环及共用。

如今，“箱箱共用” 已在全国部署了近 200 个服务网点，就近服务于散装液体、生鲜果蔬、邮政快递、鲜花、冷链、及汽车配件等六大行业用户的取箱及还箱需求。此外，平台还向用户开放空满箱分布、利用率、周转天数、丢损率分析等各类数据，方便用户实时查看货物运送的状态。当包装物移动路径偏离时，“箱箱共用” 可以实时发出警示，提供用户及时关注和干预。

在创始人兼 CEO 廖清新看来，在数字化时代，箱箱共用秉持无界理念，不仅要突破行业边界，持续为各细分领域定制专属包装方案，更要突破技术边界，将目光延伸到包装之外，借助物联网、云计算、大数据等技术重新定义 “包装”。

“包装是一种新型智能终端，它贯穿了供应链各环节，并可以精准获取与存储海量数据，而这些恰恰是 AI 背后的关键基础，我们正基于此逐步推进用户从孤岛供应链转为跨组织、跨领域的协同供应链。本轮融资所获资金将主要用于智能包装云平台的深度开发与建设上，提升智能包装嵌入到用户供应链全过程的粘性，从而推动用户从包装中挖掘供应链大数据的意识，让平台成为用户获得供应链实时 AI 决策意见的重要途径，推动企业用户朝着 AI 化组织发展的进程。” 廖清新说。