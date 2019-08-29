8 月 29 日在上海揭幕的 2019 世界人工智能大会上，10 家国家新一代人工智能开放创新平台正式启动。这次新批准的第二批国家新一代人工智能开放创新平台涉及了视觉计算、智慧教育、基础软硬件、普惠金融、图像感知等领域。

这一平台的参与者包括视觉计算领域的依图科技、智能营销领域的明略科技、基础软硬件领域的华为、普惠金融领域的中国平安、视频感知领域的海康威视、智能供应链领域的京东、图像感知领域的旷视科技、360 的安全大脑、智慧教育领域的好未来以及智能家居领域的小米。

开放创新平台建设聚焦四大重点任务，开展细分领域的技术创新，促进成果扩散与转化应用，提供开放共享服务，引导中小微企业和行业开发者创新创业。

据悉，依图科技将助力中国芯片设计业和人工智能的结合。依托依图先进的芯片设计及世界级算法的强大能力，视觉计算平台将建设开放的产业平台和生态体系，通过芯片-算法输出视觉能力，打造 “即插即用” 软硬件一体化套件，建立智能芯片、智能算法和智能产品开发者相互促进、相互竞争的良性生态。据了解，在为期 3 天的会展中，依图科技将展示自研 AI 云端芯片、AI 制药、智慧医疗和智能城市领域的多项软硬件一体化产品和解决方案。

此外，360 是网络安全领域唯一一家入选公司，此次入选标志着 360 成为人工智能安全领域领军企业，推动网络安全行业发展的领导力量。

此前，已有百度、阿里云、腾讯、科大讯飞、商汤等 5 家公司，在自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音、智能视觉等领域，获批建设平台。

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