8 月 29 日，全景相机品牌 Insta360 正式发布拇指防抖相机 Insta360 GO。

这一次，Insta360 将精巧设计理念发挥到极致，GO 拥有更加轻便的机身，全面升级的硬件细节，重量浓缩至 18.3 克，尺寸仅为拇指大小。可拍摄最高 1080p 平面视频和 650 万像素静态照片，延续 Insta360 独创的 FlowState 核心防抖科技，在篮球、足球、跑步等日常运动中，GO 也能始终拍摄稳定流畅画面。

磁性机身配合磁吸挂绳、简易夹等配件，让 GO 可以如穿戴式相机般挂在胸前或是夹在帽沿上，解放双手，轻松进行最真实的第一视角创意拍摄。此外，配合万向底座，轻便小巧的 GO 也可以吸附在任意较硬平面，捕捉其他相机无法拍摄的角度，从车窗之外，到脚下滑板，多种视角，多样精彩。一键即可开始／停止录制，还可通过蓝牙直接唤醒，随心拍摄，快速捕捉每一个瞬间。

为打造新一代拇指运动相机，GO 新增 IPX4 级别裸机防泼贱功能，为内容创作提供更多可能性；标配口袋充电盒随时待命，为相机补充电量；搭配口袋充电盒，续航可支持拍摄约 200 支 15-30 秒作品。

GO 不仅可以帮助用户轻松拍摄，还可以基于 AI 技术自动对用户拍摄素材进行后期剪辑。GO 独特的 AI 剪辑功能可以进行图像智能识别，对素材进行分类、排序，并根据用户选择的主题（如旅行、食物、运动）、镜头质量和用户过去的偏好，选择相对应的素材，自动剪辑成有节奏、风格化的成片。

Insta360 GO 集移动延时、定位延时、慢动作三大玩法于一身，尽享创意拍摄带来的无限趣味。GO 可支持 6 倍、15 倍、30 倍等多倍速移动延时摄影（6 倍速最长可拍摄 30 分钟），搭载 FlowState 防抖技术，随走随拍也能拍出超平稳的时空穿梭特效，浓缩每一次旅行时光。除此之外，亦可支持定位延时：找到理想的位置，设置拍摄间隔，相机即可自动间隔拍摄照片，静看风云变幻。更有超级慢动作功能，轻松实现 100fps 慢动作记录，放慢脚步，仔细回味每一帧高光时刻。在剪辑方面，Insta360 GO 创意清单新添自由旋转功能，可在 APP 中任意调整画面旋转角度，轻松制作 “盗梦空间” 式旋转大片。