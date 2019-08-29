8 月 28 日晚，美图公司发布公告称，将以发行股份及支付现金的方式战略投资大街网约 57.09% 的股权，交易总金额约 3.95 亿港元（约合 3.61 亿元人民币），其中约 5253 万港元将以现金支付。交易完成后，大街网将独立运作，美图以流量优势为大街网赋能，丰富美图的增值服务组合。大街网 CEO 王秀娟还将出任美图公司 COO，向美图公司 CEO 汇报。

据悉，大街网于 2008 年由王秀娟创立，定位为社交招聘平台，能够通过大数据分析来提供求职者与企业之间的精准匹配服务，提升人力资源行业的效率和质量。

公告表示，美图 35 岁以下用户超过 80%，大街网的社交招聘平台可为美图用户提供增值服务，从而提高美图用户的参与度和黏性。同时，这项交易也将加速大街网的壮大，从而通过个人和组织的订购、定向广告等，创造新的商业化机遇。

王秀娟表示，“大街网而言，美图的加持将赋予我们新的机遇。接下来，大街网会全力发展灵活用工业务，在新的赛道上继续前行。在这个行业风口下，我们获得了最稀缺的用户资源一一来自美图系产品的海量用户是爱美的人群，同时也是 “美丽经济” 的相关人才。Ta 们当中拥有巨大的从事自由职业的需求，而大街网将为 Ta 们提供 “更多、更美、更自由” 的职场服务。”