在成功完成 50 多只宠物狗之后，克隆猫 “大蒜” 在北京昌平科技园区希诺谷生物科技有限公司一间实验室诞生，这是我国首例完全自主培育的克隆猫诞生。

2019 年 8 月 19 日，黄雨见到了还差两天满月的克隆猫，克隆自与他阴阳两隔的宠物猫大蒜，本体和克隆体一个名字。“‘大蒜’ 于 2019 年 7 月 21 日经代孕猫自然分娩顺利出生，并经过第三方机构认定为克隆猫，小猫现在健康状况良好。” 希诺谷生物科技有限公司总经理米继东说，“克隆猫的寿命与普通猫一样，同样也可以 ‘结婚生子’。”

克隆不是复制，性格和外貌都可能不同

“大蒜” 是一只非常可爱的英国短毛猫，刚刚满月的它还不能确定性格特点。希诺谷副总裁赵建平告诉动点科技：“相比于 2001 年世界上第一只克隆猫的诞生，克隆猫 ‘大蒜’ 的生产周期更短，对于克隆宠物来说，效率是主要制约因素，四只代孕猫也相对较少。

世界上首只克隆宠物猫叫 Cc 诞生，克隆自名为彩虹的成年猫，彩虹是只典型的花斑猫，其毛色有褐色、棕褐色、金色和白色。然而 Cc 在其白色的毛上却有灰色毛。彩虹的性格比较内向，经常保持沉默，但是 Cc 却好管闲事而且顽皮。美国保护动物协会的副主席韦恩. 帕斯尔说：“这验证了我们从一开始就持有的观点，即克隆并不意味着复制”，“不仅仅是不可能令外表完全相同，而且想复制一只行为、个性都与你想要的一样的猫也是不可能的。”

时隔 18 年，希诺谷的科研技术团队摸索卵母细胞体外成熟培养条件、孤雌激活条件等预实验后，从 2018 年 8 月正式开始了克隆猫的研发实验，本次代孕猫在胚胎移植 66 天后顺利分娩。“以现阶段的克隆技术水平来看，从四只代孕猫怀孕，成功生产了一只克隆猫，成功率是较高的。” 中科院动物研究所研究员陈大元认为。

克隆猫大蒜

克隆并不是什么新技术，只是猫和狗迟迟没有被克隆出来。早在 1996 年，世界上就诞生了第一只克隆动物——克隆羊 “多莉”。此后，科学家们相继克隆出 20 多种动物，克隆动物的名单上包括：小鼠、牛、猪、猫、兔、骡、马、雪貂、大鼠、狼、马鹿、猴等等。

目前，世界上有美国 Viagen、韩国秀岩 (Sooam) 、以及中国希诺谷三家公司拥有这项技术可以做宠物克隆的业务。2018 年 4 月 26 日 Variety 杂志报导了 Barbra Streisand 花费 5 万美金克隆宠物狗的新闻，揭露了这样一个事实：在美国，克隆宠物也是一项真实的商业服务。

在这商业服务的背后，则是一片正在崛起中的宠物经济市场。

克隆猫背后崛起的宠物经济

“我希望大蒜还可以一直陪伴我左右，克隆之后的’ 大蒜’ 是大蒜的延续。” 花了 25 万的黄雨说。

大蒜陪了黄雨将近三年的时间，生病治疗一段时间后，在一次去医院的途中不幸去世，黄雨想起之前在微博上看到的克隆狗的微博，联系到了希诺谷公司。

“在我决定做之前，我考虑过克隆猫的外观能否真的像宣传中做到一摸一样，如果给我一只白猫或者黑猫 我是不能接受的。” 黄雨告诉动点科技。

在感情接受度上，黄雨谈到：“在感情上我觉得一样。从我目前的主观情绪上是一样的，外形上是很相近的。我不知 TA 性格是否跟以前一样，如果跟以前一样，那当然最好了。但假如后期发生了改变，我也不能保证我还能跟以前一样的情绪对待它。”

宠物克隆需求的背后是人直接的情感需求，人与宠物的情感需求越来越紧密，猫猫狗狗已经如同家人一样陪伴在主人身边。

《2018 年中国宠物行业白皮书》显示，2018 年中国宠物消费市场规模达到 1708 亿元，同比 2017 年增长了 20.5％，其中宠物狗市场规模 1056 亿元，宠物猫市场规模 652 亿元，而中国城镇养狗、养猫人群达 5648 万人。

宠物经济是围绕宠物个体为其完整生命周期提供所需的产品和服务， 主要包括宠物衣、食、住、行、娱、育等。其发展与经济水平密切相 关，国际经验表明，人均 GDP 突破 3 万元后，宠物产业将有可能迎来爆发式增长。2010 年，中国人均 GDP 突破 3 万元，成为宠物消费行 业的元年，之后市场规模以年均 35% 的增长率从 140 亿一路飙升至 2017 年的 1340 亿元。

千亿规模宠物经济的背后有一个庞大的产业链，包括活体培育、饲 养、洗澡美容、寄养训练、殡葬等在内的一系列产品和服务。需求刚 性大+消费支出高，树立了宠物医疗在宠物经济产业链中的核心地位。

宠物医疗的相关报告显示：“目前, 我国宠物医疗市场规模约 220 亿，约占总产业规模的 23%; 美 国宠物医疗市场规模 1200 亿的，约占总产业规模 30%)。相较之 下，中国宠物医疗发展无论在规模上还是在产业占比上都相对滞后。综合考虑我国宠物消费产业的发展及宠物医疗在宠物消费领域的占比 规模，我们有理由相信，宠物医疗在未来 10 年将有 6-7 倍增长空 间。 ”

在希诺谷未来的市场发展中，米继东谈到了三个方向：

除了克隆猫、狗之外，希诺谷团队还在进行克隆马的研究。

未来克隆技术还可以投入到克隆工作犬的的市场，我国目前还存在一万到两万只工作犬的需求。

投入生物医药市场，与医院以及宠物医院做更多探索，在宠物身上或者在人身上做更多实验和尝试，包括各种新药物的使用，在动物身上做实验之后再用到人的身上。

希诺谷副总赵建平告诉动点科技：“目前希诺谷的克隆狗已实现 50 多个订单，克隆猫也有 7、8 个订单在做。

你愿意花几十万克隆自己的宠物吗？在动点科技采访的宠物主中，他们表达了不同的看法：

Drunk 说：” 如果我的猫已经到了生命周期末端，可以有一只克隆猫跟它很像一直陪伴我，我当然很开心。感情上是一种心理安慰，不能替代之前的那一只，但总也比失去了再养一只舒服些。”

小凡认为：“从感情上会有亲近感，是对前任猫狗的一种感情寄托，但理性上我不认同，毕竟克隆出的猫狗并不是以前那只，而且还有那么多猫狗在流浪，不必要克隆出个相似的代替