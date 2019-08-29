上汽与阿里达成深化战略合作协议，双方将战略重组斑马网络和 YUN OS

8 月 28 日，上汽集团与阿里巴巴集团达成深化战略合作协议，加码汽车赛道。为此，双方将战略重组斑马网络和 YUN OS，并将合作范围扩大至汽车出行平台、自动驾驶、汽车行业云等领域。阿里巴巴将成为斑马网络第一大股东，YUN OS 操作系统整体知识产权及业务将注入斑马。

滴滴摩拜年底前将减少 50% 共享单车

8 月 28 日，北京市交通委宣布，滴滴、摩拜将按现有报备投放车辆数的 50% 减量，并全部领回由各区集中清理存放的车辆，于 2019 年底前实施完成。滴滴公众沟通部相关人士表示，滴滴决定将北京市总量为 25 万辆的小蓝单车按照 2∶1 的比例置换成青桔单车。摩拜方面则表示，将把总量 70 万辆的橙色摩拜单车减半置换成 “美团黄” 版单车。

根据北京市交通委公布的数据，2019 年上半年北京市日均骑行量 160.4 万次，平均日周转率仅 1.1 次/辆。日均活跃车辆仅占报备车辆总量的 16%，周均活跃车辆仅为 30%，车辆使用率不高。根据上述数据测算，北京目前仍有约 140 万辆共享单车。

夹缝求生难 乐蜂网将关停

8 月 28 日，中国第一家拥有专家明星进驻的专业美妆购物网站——乐蜂网宣布将于 2019 年 9 月 18 日正式停止运营。虽然乐蜂网从多方面表示：此次停运是出于业务调整的考虑。业内人士认为，乐蜂网自被收购后，已经发挥了补充唯品会美妆部分的功能，如今，垂直电商探索新业务、新模式困难重重，对于乐蜂网来说，也该 “功成身退” 了。

Netflix 公布三部华语剧播出日期《罪梦者》10 月上线

据美国娱乐刊物《hollywood reporter》报道，流媒体视频服务提供商 Netflix 日前公布了三部华语自制剧集的播出日期。

据 Netflix 国际市场原创内容总监埃里卡·诺斯（Erika North）称，这三部华语自制剧集分别为《罪梦者》（Nowhere Man）、《极道千金》（Triad Princess）和《彼岸之嫁》（The Ghost Bride）。

其中，《罪梦者》由贾静雯、张孝全、范晓萱和王柏杰等人主演，将于今年 10 月 31 日正式上线。《极道千金》由刘以豪和刘奕儿主演，将于 12 月 6 日上线。而《彼岸之嫁》由吴慷仁和黄姵嘉主演，将于 2020 年 1 月上线。

诺斯称：“这是两年来与各团队努力工作的结果。我们特意选择了三种截然不同的体裁，来体现我们内容类别的范围和广度，以及我们一直与之合作的有才华的制片人、编剧和导演的创造力。