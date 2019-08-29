自去年以来，中美之间的贸易摩擦几经波折，争议的焦点之一就是知识产权。如今，在以人工智能为标志的第四次科技革命中，知识产权密集型产业对经济增长的影响越来越大。

有关研究显示，2010～2014 年，我国专利密集型产业增加值合计达到了 26.7 万亿元，占 GDP 的比重为 11%。现在，中国已是名副其实的知识产权大国，2019 年 7 月，世界知识产权组织（WIPO）发布了《2019 年全球创新指数》报告（Global Innovation Index 2019，GII），报告显示，中国连续第四年保持上升势头，排在第 14 位，较去年上升 3 个位次。

中国企业愈发意识到知识产权在市场竞争中的重要性，也催生了一批提供知识产权相关服务的企业。汇桔网正是一家致力于利用知识产权帮助企业实现转型升级的知产服务商平台，官方给出的数据显示，成立 6 年来公司在全国 38 个城市成立了子公司，会员总数达到 550 万。

据汇桔网副总裁杨明介绍，目前汇桔的主要业务是为中小微企业与创新创业者定制全面的知识产权解决方案，包括商标、版权、专利、科技项目申报和技术转移等模块，发挥公司的知识产权大数据优势，解决客户创造、运用、维护知识产权的各种问题。目前，汇桔服务过的企业有 120 多万家，上半年交易规模已达 220 亿。

汇桔的两大核心产品是汇桔云和汇桔宝。汇桔云是整合知识产权行业数据的知识产权与科创服务的云平台，汇聚了 1.2 亿企业工商数据、3800 万商标数据、7500 万专利数据、3000 万科技项目政策，能为企业提供强大数据支撑。运用大数据技术，汇桔能实现知识产权预警，针对企业的工商信息、知产信息（商标、专利、版权、域名) 提供状态风险监控与提醒，帮助企业快速了解风险状态，并提供解决方案；汇桔宝则是企业营销商业智能云系统。

汇桔网有两种特有的运营模式，第一种是技术转移模式，首先确立科技成果知识产权的保护，其次把科技成果交易转移转化，然后把科技成果从样品化到商品化，最后提供知识产权金融、科技金融的全程加速；第二种是产业加速的模式，通过发挥自己在知识产权方面的优势，深入多个二三线城市，与当地政府合作，引进科技化企业，积极筹办国际科技大赛，吸引国际高科技企业落户中国，助力国内科技经济升级。

杨明表示：“汇桔希望成为中国企业面向全球寻找优秀技术进行产业升级的平台，同时也是全球创新创业者进入中国市场、完成精准对接与产业化落地的桥梁。”

为应对新 AI、5G 为代表的技术浪潮，汇桔在国内外进行了知识产权生态布局。据杨明介绍，汇桔不仅在中国大陆地区设立了 38 家分子公司，在北京、广州、绵阳、昆明、西安、苏州等地设立知商谷，还拥有香港、新加坡、美国硅谷、日内瓦等运营中心，和 37 个国家、300 多个技术转移机构，500 多所高等学府和科研院所展开深度的合作。

在智能化的时代背景下，汇桔自身也在进行产品技术革新，用人工智能、区块链等技术将产品智能化和信息化。现在，汇桔的专利法律部门利用 AI 编写专利申请文件，将专利撰写的效率提高了 2-3 倍。另外，汇桔在今年发布了 IP 区块链技术白皮书，希望利用区块链的分布式存储与不可篡改性，解决知识产权的存证、展示、监测、交易和变现的问题。

汇桔网董事长兼 CEO 谢旭辉未来的知识产权市场十分有信心：“中国经济已经进入了一个新的周期，科技经济的崛起是科技企业红利，也是知识产权的红利期。知识产权云化保护有两万亿的市场份额，知识产权成果和科技成果技术转移有十万亿的市场份额。” 他进一步提到汇桔下一阶段的发展规划：“在六周年之后，汇桔的整个导向由销售驱动型公司转变为产品服务驱动型公司。客户群体从小微企业为主，逐步过渡转型到中小企业与小微企业并行，从而最终实现服务各种群体、大中小微企业的服务能力。”

公开资料显示，2018 年 11 月，汇桔网获胡润百富战略投资，上榜胡润百富独角兽企业，估值达到 100 亿元人民币。此前，2015 年汇桔网获厚朴实业 A 轮融资 2.1 亿元人民币；2017 年获粤民投 B 轮融资 10 亿元人民币。