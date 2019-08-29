平安好医生在 2019 世界人工智能大会上展示了 “私家医生” 以及 “一分钟诊所”、互联网医院、“药店云”、脉诊仪及诸多可穿戴等 AI+医疗产品。该公司的 AI 辅助诊疗系统 AI Doctor 已应用到平安好医生自有医疗团队全部科室及近 150 家线下医院，累计覆盖超 3000 种疾病，并在平安好医生 5.3 亿人次咨询数据的训练下持续优化。

私家医生是平安好医生刚推出的战略级产品，通过一对一专属私家医生和名医专家团，提供 7×24 小时的医疗健康服务。

在 “一分钟诊所” 内，患者首先与 “AI Doctor” 语音交流，提供病症主诉等关键信息，然后由 “AI Doctor” 智能分诊至专科科室。在真人医生接诊后，“AI Doctor” 会辅助医生完成健康咨询和开具智能药方的整个流程，从而形成整个问诊的智能化，提高了问诊效率；互联网医院则将平安好医生的 AI 医疗科技能力和实体医院医疗资源联合，通过打通平安好医生的 “医院云” 系统与合作医院的信息化系统，形成在线诊疗平台、处方共享平台和健康管理平台的 “三合一” 互联网医院管理平台，提升医疗服务的效率及患者的就医体验；而 “药店云” 则以微信为载体，在药店为用户提供在线问诊、电子处方等功能。

在 AI 设备领域，脉诊仪通过手机控制脉诊仪启动脉象检测，以数字化变革中医脉象诊疗方式。现场展示的健康智能手表、智能血压手表、智能水杯、血糖仪等设备，已与平安好医生 app 启动互联，可将收集的人体健康数据上传 app，再经过 AI 辅助分析和医生的健康指导，提供个性化的健康管理方案。