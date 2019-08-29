小米今天带来了 Redmi 红米的 Note 新机型——Redmi Note 8 和 Note 8 Pro。

Redmi Note 8 采用 6.39 英寸水滴屏、双面大猩猩玻璃设计，搭载屏下指纹，配备 4800 万主摄+800 万超广角+200 万微距+200 万景深四摄组合，自拍相机为 1300 万像素。手机搭载骁龙 665 处理器、4000mAh 电池（标配 18W 快充），保留了 3.5mm 耳机接口。

Note 8 Pro 这边，采用 3D 四曲面玻璃机身设计，屏幕为 6.53 英寸。外观上与 Note 8 最主要的不同是其后置相机为中置，而后者的靠近左侧。相机方面，Note 8 Pro 搭载了 6400 万像素主摄，其他镜头和 Note 8 的一样，前置相机升级为 2000 万像素。处理器用到的是联发科 Helio G90T，在游戏方面有一定的优化，支持铜管液冷散热，电池为 4500mAh，也同样有红外线模组、Type-C 接口和耳机孔，并支持多功能 NFC（公交卡/银行卡/门禁卡）。

发售信息方面，Redmi Note 8 有 4GB RAM + 64GB 存储容量、6+64 和 6+ 128 三个版本，售价分别是 999 元、1199 元和 1399 元，配色有蓝、白、黑可选，9 月 3 日开卖；Note 8 Pro 6+64、6+128 和 8+128 版本分别要价 1399 元、1599 元和 1799 元，有白色、灰色和翡翠可选，将于 9 月 17 日发售。Note 8 Pro 还有《魔兽世界》限定套装，发售信息待公布。