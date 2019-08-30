本周四，拼多多股价大涨 8.66%，市值达到 391 亿美元，超越百度成为在中国第五大互联网上市公司。

中国互联网上市公司的格局又经历了一次调整。

截至周四，阿里巴巴集团市值为 4499 亿美元，为中国市值最高的互联网公司；腾讯市值 3.1 万亿港元（约合 3951 亿美元），排名第二；美团点评市值 4325 亿港元（约合 551.3 亿美元），排名第三；京东市值达到 453 亿美元，排名第四；百度市值 365 亿美元，排名第六；网易市值 325 亿美元，排名第七。

拼多多发布季度财报之后，股价持续大涨，至周四收盘，累计涨幅已超过 29%。

在截至 6 月 30 日的第二季度，拼多多总营收为人民币 72.9 亿元（约合 10.6 亿美元），较去年同期的人民币 27.1 亿元增长 169%。

营收大幅增长的同时，亏损有所减少。第二季度归属拼多多普通股股东的净亏损为人民币 10.03 亿元（约合 1.46 亿美元），而去年同期净亏损为 64.94 亿元，同比下降 84.65%。

拼多多财报还显示，第二季度平均月活跃用户为 3.66 亿人，较去年同期的 1.95 亿人增长 88%；截至 2019 年 6 月 30 日的年度活跃买家为 4.83 亿人，较去年同期的 3.44 亿人增长 41%。