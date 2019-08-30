近日，字节跳动推出了一款名为 “红果小说” 的免费阅读 App。该 App 近日在免费阅读市场掀起不小的波澜，排名一度冲上 App Store 图书类别榜的第 2 名，仅次于喜马拉雅 FM。

资料显示，红果小说开发者为北京臻鼎科技有限公司，由字节跳动 100% 控股。该公司法人代表为韦雄瀚，隶属于字节跳动的 EE 部门，主要负责研发内测新产品。

这不是字节跳动榜首次试水免费阅览，在此之前，还推出了免费阅览产品西红柿小说，不过，该产品被整改，从 7 月 15 日 20 时起中止更新、中止经营性事务 3 个月

红果小说和西红柿小说在 App 页面布局上颇为相似，玩法都是 “免费阅览+广告” 的商业方法。不过，红果小说新增了会员形式，每个月 6 元的会费可除去广告。

除此之外，这两款产品都采取了阅览鼓励的方法，阅览相应时长可以获得金币，累计必定金额即可提现。这被认为是模仿趣头条的鼓励系统。在免费阅读产品中加入现金鼓励系统，能有效吸引对付费敏感的用户群体。

字节跳动此次涉足免费阅读市场，是期望抓住免费阅读这一流量窗口。依据 Quest Mobile 数据显现，在 MAU>1000 万的数字阅览产品中，并无字节跳动旗下的产品上榜。