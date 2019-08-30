8 月 29 日，在 “2019 世界人工智能大会” 上，云从科技正式宣布上海运营中心落成，并发布了 “云从起云平台”。

据统计，上海的人工智能相关产业规模超 700 亿元，位居全国第一梯队。出于自身发展需要及上海市政府和上海国盛集团的支持，云从科技上海运营中心正式落成。

云从科技创始人周曦表示，未来云从科技上海运营中心将建立规模超过 1000 人的团队，形成研发、产业化、人才培养、平台支撑为一体的架构体系，提升核心技术自主研发能力的同时，也将进一步推动以 “AI+” 为重点的新一轮产业升级，同时共同推动上海人工智能产业的发展。

值得一提的是，在本次展会中，云从科技带来了刷脸支付、北极星结构光相机、玄武智慧航显、玄武人脸识别闸机头等技术与产品，涉及金融、安防、风控、创新等多领域的场景应用。

除参展产品外，云从科技还发布了 “云从起云平台”。这是云从在商业领域不断技术产品化落地的又一次实践。据悉，起云平台采用具有完全自主知识产权的人脸识别算法、头肩检测算法、跨境追踪识别算法、行为动作分析算法、大数据分析等核心技术，满足新零售下的顾客 360°画像、精准营销等应用，实现了对顾客线下有效数据的分析收集工作，并打通商超慧眼平台与前方营销人员的通路，实时地将有效的营销方案传递到前方，帮助商业形态提升服务和转化率。

它可以通过 “实时热力分析”、“热力涌动分析” 和 “商品区对比分析” 等功能，根据不同项目中的不同室内场景分析商业情况。其中 “热力涌动分析” 可以 5/10/30/60 分钟的粒度来统计热力数据，并以秒速展示出人员密度变化，反馈给管理层进行商业推送。此产品在大型商超、购物中心、连锁门店、专营门店、汽车 4S 店等场景得到广泛引用，深受海尔、国美、百胜、星巴克等商业机构的青睐。

云从科技致力围绕人们生活的每个场景，以人工智能技术与人机协同平台为基础，以用户为中心，定义出场景化、行业化、个性化的智能服务。运用先进的三级研发架构，其已经取得 3 项重大技术突破——国内首发 “3D 结构光人脸识别技术”，打破技术垄断；首次商用跨镜追踪（ReID）技术，纪录保持至今；人体 3D 重建技术加快算法速度 20 倍，并将准确率大幅提升 30%。

云从科技的业务涵盖金融、安防、交通、商业等领域，已服务 400 余家银行 14.7 万网点、31 个省级行政区公安、80 余家机场，实现银行日均比对 2.16 亿次、公安战果超 3 万起、机场日均服务旅客 200 万人次。

经过四年的发展，云从已经以 12.88% 的市场份额领跑全球。云从科技创始人周曦博士在 “资本与创新” 主题论坛中表示，人工智能要解决的问题是提供无与伦比的、颠覆性的服务。AI 本质上能够把稀缺资源以 10 倍、100 倍的量级扩展出去，让每个人享受更好的顶级服务，这是 AI 的未来。AI 会从一个点走到一条线，逐渐会形成一个面，孵化出更多可能，从而迎来未来巨大的 AI 爆发时代。