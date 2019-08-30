8 月 30 日，滴滴出行 CTO 兼自动驾驶公司 CEO 张博在世界人工智能大会上表示，“人工智能技术有助于大幅提升出行安全，滴滴将加快推动自动驾驶载人体验，首站希望是在上海。”

WAIC 期间，滴滴将集中展现公司在出行领域的 AI 战略布局和解决方案，其中包括网约车安全功能中的 AI 应用、智能派单技术、滴滴城市交通大脑以及车路协同技术。

张博表示，滴滴发展自动驾驶具备技术、交通大数据和平台运营，三方面优势。借助平台优势，滴滴将有望率先在中国实现大规模运用。目前仍有大量城市出行需求未被满足，自动驾驶将为现有的司机运力提供补充。他在演讲中提到，滴滴希望尽快在上海嘉定开放自动驾驶载人测试。预计自动驾驶测试车辆将达到 30 辆，订单距离可超过 10 公里。

今年 8 月滴滴宣布将自动驾驶团队升级为独立公司。这是新公司成立后，首次开放自动驾驶车队供公众体验。同时，滴滴在活动现场首次展现了如何通过 App 呼叫自动驾驶车辆，以实现未来有人驾驶和自动驾驶的 “混合派单” 模式。本月 28 日，滴滴在上海取得自动驾驶路测牌照。



在 “智能出行·慧享未来” 分论坛上，滴滴出行副总裁、滴滴 AI Labs 负责人叶杰平也详细分享了人工智能技术在滴滴智能派单、地图服务、智能客服等领域中的应用，从而帮助提升效率进而更好地提升用户体验。叶杰平还在现场展示了滴滴基于语音和 NLP（自然语言处理）技术率先在出行行业落地的驾驶员语音助手，日本的滴滴出租车司机已经可以用语音直接 “免接触” 接单，这一功能也将逐步推广至澳大利亚等地区。而在未来，这一语音助手也将支持全方位的语音交互服务，包括影音娱乐、信息查询、车内温度调节、主动联系乘客或客服，甚至是加油、充电、维保等服务。