

2019 世界人工智能大会开幕，将重点签约 70 余个 AI 和 5G 项目

8 月 29 日，2019 世界人工智能大会在上海正式开幕。

据央广网报道，大会汇聚 300 多家海内外重量级企业参展，比上年增加 50%，超过 1000 家行业企业代表参会交流。

16 家龙头企业成为战略合作伙伴，100 余家行业企业与大会达成合作协议。大会为头部企业产业生态扩大朋友圈，建设微软、亚马逊、IBM、阿里巴巴、腾讯、华为、平安等头部生态企业将展示亮点产品技术和产业生态链；28 家龙头企业将举办行业、企业主论坛，设置企业展示馆；特斯拉、上汽等车企龙头展示 L4 级以上无人驾驶领先成果。

2019 世界人工智能大会上，将继续面向全球 “揭榜挂帅”，发布智能网联汽车、医疗影像辅助诊断、视觉图像身份识别、智能传感器等四条测试赛道，招标第二批 19 个世界级的应用场景，聚焦 AI+医疗、教育、城市管理和产业发展，实现 AI 在一二三产业全覆盖。

阿里巴巴旗下半导体公司平头哥推出 SoC 芯片平台 “无剑”

阿里巴巴旗下半导体公司平头哥推出 SoC 芯片平台 “无剑”，该公司称其可帮助芯片设计企业将设计成本降低 50%、设计周期压缩 50%。

据介绍，无剑是面向 AIoT 时代的 “一站式芯片设计平台”，提供集芯片架构、基础软件、算法与开发工具于一体的整体解决方案。作为系统芯片开发的基础共性技术平台，无剑由 SoC 架构、处理器、各类 IP、操作系统、软件驱动和开发工具等模块构成。平台能够承担 AIoT 芯片约 80% 的通用设计工作量，让芯片研发企业专注于剩余 20% 的专用设计工作，降低系统芯片的研发门槛，提高研发效率和质量。

无剑平台未来还将面向 MCU、工业、安全、车载、接入等应用领域，持续推出面向更多领域的 SoC 平台。

题图：123RF

华为新旗舰 Mate 30 系列将无法搭载谷歌官方 APP 和服务

据路透社报道，由于美国对华为公司的禁令，Mate 30 系列手机将无法在手机上搭载其授权的谷歌 APP 和相关服务。并且，美国政府上周宣布的第二次 90 天延缓禁令不适用于 Mate 30 系列等之后发布的新款机型。

根据路透社本周一的报道，美国商务部已经接收到 130 份企业申请，要求授权向华为出售美国产品，但遗憾的是，没有一份申请已获批准。由此可见，美国对华为的禁令形势依然不容乐观。

华为高管对此表示，尽管可能无法在新旗舰 Mate 30 系列手机上搭载谷歌官方安卓操作系统以及 Google Maps 等广泛使用的 APP，但华为计划继续在欧洲推出。据相关媒体报道，华为将于当地时间 9 月 18 日在德国慕尼黑发布其新旗舰 Mate 30 系列手机，但国外和国内的发售日期还没有确定。

谷歌 APP 和相关服务的重要性不言而喻，特别是在欧洲，在欧洲使用谷歌 APP 需要取得其付费许可。独立分析师 Richard Windsor 悲观地表示：“如果无法搭载谷歌服务，则不会有人购买华为的 Mate 30 系列手机。”

微软宣布创造出史上最强麻将 AI，实力超顶级人类选手

据第一财经报道，8 月 29 日，微软全球执行副总裁沈向洋在世界人工智能大会上宣布，微软亚洲研究院创造出了史上最强麻将 AI，它的实力已经超过了公开比赛中顶级人类选手的平均水平。

“麻将游戏的特别之处在于，游戏具有非常高的复杂度和更加丰富的隐藏信息，因此麻将 AI 的难度更高，微软亚洲研究院创造出的麻将 AI 可以有效处理麻将中的高度不确定性，在对战中的表现出类似人类的直觉，如预测、推理、决策以及大局意识。”

沈向洋表示，在过去几年中，人工智能技术的发展速度远远超出了我们从前的想象，从计算机视觉到语音识别再到自然语言理解，包括机器阅读和机器翻译，甚至对话式人工智能都逐步接近人类水平，在很多的游戏方面也都在逐渐接近甚至超越人类水平。

华为 “鲲鹏” 产业生态创新中心落子上海

据第一财经报道，在 2019 年世界人工智能大会的华为智能计算分论坛上，华为和上海市政府举行了鲲鹏产业生态创新中心启动仪式。

在上述大会产业论坛环节中，华为公司常务董事汪涛表示，“鲲鹏” 产业生态创新中心将立足徐汇，面向上海，辐射长三角。“我们构建一个新的创新高地，将信息技术应用和创新作为重点投入和战略发展方向，希望该创新中心能够围绕鲲鹏技术构建技术使能平台、商业使能平台、人才平台、展示平台和孵化平台，服务区域产业协同创新。”

汪涛在演讲中提到，到 2025 年，企业对人工智能的采用率将达到 86%，人工智能的发展将走入快车道。未来十年，人工智能将逐步进入千行百业，与实体经济产生全方位的融合和碰撞。