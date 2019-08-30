探访 2019 世界人工智能大会

8 月 29 日拍摄的大会开幕式现场。 当日，2019 世界人工智能大会在上海开幕。大会以 “智联世界 无限可能” 为主题，来自全球智能领域的科学家和企业家以及数百家海内外企业参会。

谈起人工智能，很多人的第一感觉是够酷够炫。然而，人工智能要想真正发挥赋能作用，需要扎扎实实的落地和应用。29 日在上海揭幕的 2019 世界人工智能大会，一个突出的特点是各种概念性产品少了，投入实战的产品多了。通过与各行各业融合，智能社会正在加速到来。

拼多多市值超越百度 成中国第五大互联网上市公司

腾讯科技讯 拼多多股价周四大涨 8.66%，市值达到 391 亿美元，超越百度成为在中国第五大互联网上市公司。

截至周四收盘，阿里巴巴集团市值为 4499 亿美元，为中国市值最高的互联网公司。

截止港股周四收盘，腾讯市值 3.1 万亿港元（约合 3951 亿美元），在中国互联网公司中排名第二；

美团点评市值 4325 亿港元（约合 551.3 亿美元），排名第三。

京东周四市值达到 453 亿美元，在中国互联网公司中排名第四；百度市值 365 亿美元，排名第六；网易市值 325 亿美元，排名第七。

苹果发布会时间确定 9 月 10 日 iPhone 11 或登场

腾讯数码讯苹果刚刚对外发布了秋季新品发布会的邀请函，邀请函上明确注明了发布会时间，为美国时间 9 月 10 日上午 10 点，也就是北京时间 9 月 11 日凌晨一点。

这次邀请函的主题是 “致创新”，海报设计图案为五彩的苹果 logo，其中绿色与紫色极有可能就是今年 iPhone 11 新增的两个配色。

对于这次发布会，目前几乎可以确定是，新款 iPhone 将登场。对于新 iPhone，目前爆料的消息显示将会有三款新手机，分别是 iPhone XR 的升级版 iPhone 11，iPhone XS 的升级版 iPhone 11 Pro，以及 iPhone XS Max 的升级版 iPhone 11 Max Pro。

微软供应商赢得美国防部 76 亿美元软件合同

网易科技讯 8 月 30 日消息，据外媒报道，美国国防部和总务管理局证实，以通用动力公司 General Dynamics 为首的微软供应商获得了一份高达 76 亿美元的软件合同，以为五角大楼提供微软办公软件。

尽管微软 360 软件以云计算为基础，但这份合同与美国国防部尚未授予的 “企业联合防御基础设施” 云计算项目无关。亚马逊和微软是该 JEDI 项目仅剩的两家竞争对手，其合约价值可能达到 100 亿美元。

富士康：印度人工成本便宜一半，政府还给帮助

网易科技讯 8 月 30 日消息，据国外媒体报道，四年前电子设备代工厂商富士康在印度开设了第一家工厂。该公司目前运营着两家组装厂，并计划扩大规模，并再开设两家。随着富士康在全球范围内寻求实现业务多元化，印度已成为一个重要的制造业基地。

富士康目前从中国市场进口零部件，但希望未来能在印度生产显示屏和印刷电路板。福尔格正试图占领三分之一的印度国内智能手机市场，并将印度制造在全球智能手机市场的份额提高到 10%。