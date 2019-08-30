8 月 29 日，微信支付人脸硬件开放平台正式发布。微信支付团队首次对平台接入流程做出了清晰的定义，帮助更多设备商、服务商高效接入。

微信支付人脸硬件开放平台相关负责人表示，目前，平台正呈现 “百花齐放” 的繁荣趋势，历时 10 个月，对接百家设备商，接入设备近百款，在几十个行业中与上千个门店、商户一起为顾客提供服务。

微信支付还与微信广告携手发布 “点金计划”，服务商零成本即可接入，从收单商变身流量主，顾客支付后流量所带来的商业价值，还将以新的返佣形式提供给服务商。值得一提的是，商家可以设置 “同业过滤” 标签，避免在商户的订单完成页出现同业的广告内容，将帮助服务商提升经营收益与拓宽业务领域。

大会现场，微信支付团队还推出了 “支付即服务” 新能力，商家可以为顾客分配专属服务人员，顾客能直接在支付凭证 “服务人员名片” 里查看其信息和添加好友，为服务人员二次营销创造更多的机会和触达渠道，让支付流量转变为商家的私域流量。

微信支付在营销领域，开放 “商家券” 新能力，与 “支付券” 将商户经营场景带入更广阔的微信支付体系。同时，微信支付还开放了 “营销 API” 能力，包含券管理 API、流量 API 等，助力服务商构建一体化的营销中台。