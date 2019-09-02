8 月 31 日，据产业链给出最新消息称，华为正在加速鸿蒙系统手机推出，除了要摆脱安卓系统的限制外，其还希望通过这部分手机来拉动整体出货量的增长。

据硅谷分析师报道，最新的爆料中提到，华为之所以加速推出鸿蒙系统手机，其中一个很重要因素是，安卓系统的授权迟迟没有恢复，这对于他们在海外的市场尤为关键，因为没有移动服务 GMS 套件使用权利，将很难吸引国外用户购买自家的手机。之前谷歌向外媒证实，华为即将发布的 Mate 30 系列还没有得到安卓系统的授权，这意味着它们亮相时，将不能搭载谷歌旗下的应用程序和服务。

华为确认方舟编译器全球开源

9 月 1 日，华为官方表示，方舟编译器开源编译器框架部分源码，包括编译器中间表示（IR）和语言编译实现，同时搭配编译器其他二进制组件，实现 Java 程序到 aarch64 汇编指令的编译过程。

此外，华为还指出，方舟编译器是向全球开发者进行开源，因此，官方网站和代码托管平台均面向全球开发者开放。目前英文版网站正在紧张的开发及内测，计划将于 2019 年 Q4 上线。按照华为官方的测试数据，“方舟编译器” 可以让应用执行效率提升了 29%，系统操作流畅度提升了 24%，系统响应性能提升了 44%，三方应用操作流畅度提升了 60%。

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