消息称：新 iPhone 于 9 月 13 日开始接受预订
据外媒援引自一位苹果供应商人士的消息称，苹果新款 iPhone 11 系列产品将于 9 月 13 日星期五开始接受预订，并在一周后的 9 月 20 日陆陆续续开始向预定客户发货，与此同时各地的苹果直营店也将陆陆续续开始上货。
新款 iPhone 的预售活动一般会在苹果发布会结束后两到三天内开始，大约在一周时间之后各大直营店便开始陆续铺货。不过值得注意的是，与 2017 年发布的 iPhone X 和 2018 年发布的 iPhone XR 不同，新款 iPhone 11 阵容中的所有三款产品预计将会同时与大家见面。
产业链：可兼容安卓系统应用，华为鸿蒙手机最快今年年底推出
8 月 31 日，据产业链给出最新消息称，华为正在加速鸿蒙系统手机推出，除了要摆脱安卓系统的限制外，其还希望通过这部分手机来拉动整体出货量的增长。
据硅谷分析师报道，最新的爆料中提到，华为之所以加速推出鸿蒙系统手机，其中一个很重要因素是，安卓系统的授权迟迟没有恢复，这对于他们在海外的市场尤为关键，因为没有移动服务 GMS 套件使用权利，将很难吸引国外用户购买自家的手机。之前谷歌向外媒证实，华为即将发布的 Mate 30 系列还没有得到安卓系统的授权，这意味着它们亮相时，将不能搭载谷歌旗下的应用程序和服务。
华为确认方舟编译器全球开源
9 月 1 日，华为官方表示，方舟编译器开源编译器框架部分源码，包括编译器中间表示（IR）和语言编译实现，同时搭配编译器其他二进制组件，实现 Java 程序到 aarch64 汇编指令的编译过程。
此外，华为还指出，方舟编译器是向全球开发者进行开源，因此，官方网站和代码托管平台均面向全球开发者开放。目前英文版网站正在紧张的开发及内测，计划将于 2019 年 Q4 上线。按照华为官方的测试数据，“方舟编译器” 可以让应用执行效率提升了 29%，系统操作流畅度提升了 24%，系统响应性能提升了 44%，三方应用操作流畅度提升了 60%。
“互联网+” 医疗纳入医保
据第一财经报道，近日，国家医保局对外公布《关于完善 “互联网+” 医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（下称《指导意见》），将 “互联网+” 医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理；对符合条件的 “互联网+” 医疗服务，按照线上线下公平的原则配套医保支付政策。
此次《指导意见》的价格政策按公立非公立实行分类管理。《指导意见》主要是聚焦基本医疗保障，今后公立医疗机构有偿提供 “互联网+” 医疗服务有章可循，不再有政策不明朗的问题，而社会力量有偿提供 “互联网+” 医疗服务，《指导意见》保留了其进入医保支付范围的通道，最大限度地为社会力量创造公平的市场竞争环境。
腾讯《全民斗战神》因无法接入健康系统将停运
近日，《全民斗战神》运营团队发布停运公告称，由于业务调整，该游戏将于 2019 年 12 月 31 日 11：00 停止运营，之后玩家将无法登录游戏。对于玩家在游戏中已充值但未消耗的代币，腾讯亦提供了相应的补偿/替换方案供玩家选择。
据中国经营报报道，对于此次的停运公告，腾讯互娱工作人员表示，所谓的业务调整是因为《全民斗战神》因技术架构老旧而无法接入游戏健康系统，从而宣布的停运下架。