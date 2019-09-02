在 8 月 30 日举办的 2019 中国酒店品牌高峰论坛现场，H 连锁酒店联合创始人与 CPO 邓熔通过题为《单体酒店如何进行科技化 2.0 管理》的演讲，分享了 H 连锁酒店帮助单体酒店升级管理体系的解决方案。

邓熔认为，酒店科技化管理 1.0 时代，信息采集和信息使用会被固有的形式和人员限制。

首先，在数据采集的环节，酒店决策者收集信息主要依赖于人工，通过线下的方式进行信息的采集，存在流程繁琐、数据片面、误差大、人工成本高等缺点。由于 “喂” 给系统的数据资源规模和质量不足，系统发挥的实际作用非常有限。

其次，在数据输出和应用环节，陈旧落后的系统仅支持决策者在酒店办公室或者前台等固定场景使用，做不到随时随地移动化办公，制约了管理的效率和效果。

正是由于上述弊端的存在，1.0 时代的酒店科技化管理效率低下，没有真正实现智能化。

此外，由于酒店存在较大的管理漏洞，员工徇私问题频发，“飞单” 现象屡禁不止。这些管理漏洞不仅直接造成酒店收益损失，还会导致系统录入数据不准确，影响到酒店整体数据报表统计分析结果。

在酒店科技化管理 2.0 时代，获取信息的方式日益升级。从人工手动录入到移动线上采集，系统可通过多渠道、线上收集各个维度数据，并进行深度分析利用、指导决策；信息的使用也从曾经的 “信息孤岛” 到 “信息连通” 再到 “信息无处不在” 阶段，酒店业主或酒店工作人员可以随时随地进行移动化办公，不受固定场景、固定地点的限制，更加灵活地管理酒店。

散乱的数据得以被整合利用起来，能够为业主制定各项经营管理决策提供有价值的参考依据；业主对酒店的管理突破了时空的限制和信息的不对称，能够更灵活、精准地掌控和管理酒店。

据邓熔介绍，H 连锁酒店已经为业主们打造了一套可以轻松使用的智能化管理解决方案。其中，招财猫 PMS 贯穿酒店日常工作流程，包括住客入住、登记、离开全流程，帮助业主追踪入住情况、查看财务报表等，同时还可以采集每个工作人员的效率，让业主随时随地掌控各部门工作人员的工作情况。

而 H 连锁酒店自主研发的飞燕系统小程序业主端，可以让业主随时随地查看酒店数据、信息，帮助业主掌握酒店现状。邓熔表示，信息透明化将带来工作效率提升和收益增加，让业主与 H 连锁酒店进一步加深对彼此的信任。

除此以外，数据的可视化也是帮助酒店业主快速、及时做出决策的重要依据。“可视化就像是鹰眼，通过多维度数据对比，业主可以随时看到哪个酒店比去年同期业绩更好，哪个更糟。” 邓熔说道。

对单体酒店业主来说，酒店科技化管理 2.0 时代代表了更高的管理效率和更低的管理成本，必然带来酒店服务质量和住宿体验的升级，以及酒店业绩的增长。而对单体酒店行业而言，智能化管理解决方案的普及，也将推动行业从散乱到标准、从传统到智能的转型升级，推动单体酒店品质升级连锁化的进程。