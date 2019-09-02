MAD Gaze 于 9 月 2 日在众筹网站 Kickstarter 发布 2019 年最新款 MR（混合现实）智能眼镜 GLOW。这款全新的消费级产品拥有视场角 45°/53° 两款。

GLOW 系列拥有太阳眼镜外观、 6 种颜色、2 款光学显示屏的不同选择，重量 75 克，可折叠，官方宣称是目前所有双目智能眼镜中最轻的。

两款光学显示屏分别为：45°FOV 相当于从 3 米观看 90 英寸的屏幕，分辨率 1280 x 720p；53°FOV 相当于从 3 米观看 118 英寸的屏幕，分辨率 1980 x 1080p，OLED 屏。分别提供哑光黑、雪白、紫罗兰、柠檬黄、粉红、水青六种颜色可选。

硬件规格方面， GLOW 搭载 500 万像素 RGB camera、500 万像素远红外线 camera。“即插即用”，通过 USB-C 线缆，可与 Android 手机连接，随时随地的享受丰富的沉浸式内容体验。

续航方面，GLOW 由手机供电，官方宣称连续使用可长达 5 小时，不需要其他充电设备。在空间计算方面，配备精密的跟踪系统，使用 SLAM（同步定位、映射）和手势控制。

交互方面，将同一视窗中的真实世界和虚拟世界通过手势、触控、语音、光感等 AI 方式交互，具备完整的智能眼镜人机交互系统，手机当作计算终端，眼镜满足显示、定位、环境认知等功能，眼镜的传感器获取任务之后传给手机，手机进行运算和渲染的结果回到眼镜上进行显示。

声响系统方面，立体环绕式双扬声器让声音清晰且富有空间层次感。在佩戴舒适度方面，采用瞳距（IPD）智能测量，您不必再调整显示器。

混合现实界面允许用户在 FPV 上移动办公、社交通讯、手机通话、多语翻译（支持 21 种图像/49 种语言）、AR 游戏、3D 影院等。对游戏玩家来说，GLOW 还支持配对各种无线蓝牙设备如键盘、游戏手柄，与其他 GLOW 用户一起通过不断扩展的多人游戏池获得全新体验。