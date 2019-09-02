9 月 2 日，OPPO 官方微博表示，OPPO 正式开启 OPPO Reno2 全网预售活动：以旧换新最高可补贴 500 元，最高可享受 12 期分期免息，并且搭配购买 OPPO 无线降噪耳机可享受 80 元优惠。目前，OPPO Reno2 已经开始接受用户的预订，但具体售价暂未公布。

据官方介绍，Reno2 配备了 4800 万变焦四摄，支持 5 倍混合光学变焦。该功能借助了 Fusion 图像融合技术，三颗不同焦距的摄像头协同工作，可完成从超广角到长焦长达 5 倍的无损变焦，相当于望远镜一样使用。此款手机配备了 6.5 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 2400×1080，宽高比为 20：9 的阳光护眼全景屏，也提供了极夜模式、VOOC 3.0、8+128GB 内存组合等。

配置上，OPPO Reno2 内置 4000mAh 容量电池，搭载高通骁龙 730G 处理器（较 730 提升了游戏性能），提供多功能 NFC，而后置摄像头方案为 4800 万（主摄）+1300 万（长焦）+800 万（广角）+200 万像素四摄（景深传感器），前置为 1600 万像素摄像头，支持 2 倍光学变焦。

目前，OPPO 已确定并宣布 OPPO Reno2 将于 9 月 10 日正式亮相于上海。