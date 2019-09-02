世界上最大的云通信供应商之一 Tanla Solutions Limited 今天宣布签署一项最终协议，收购大数据、AI 驱动的客户数据与营销自动化平台 Gamooga。收购 Gamooga 将使 Tanla 成为全球企业（包括现有的 1500 名企业客户）的端到端解决方案提供商，以解决每个假想的用例和客户体验问题。

主要亮点： Tanla Solutions Limited 今天签署一项最终股份收购协议，以 4.85 亿印度卢比的企业价值收购 Gamooga 100% 股份

Gamooga 将收到 3.15 亿印度卢比的现金付款。这笔资金将由 Tanla 的内部应计款项提供。Gamooga 还将获得每股定价 80 卢比、价值共计 1.7 亿卢比的 Tanla 股票

此次收购预计将于 2019 年 10 月结束，如有必要，还须获得 Tanla 股东和监管机构的批准

Tanla Solution 董事长兼董事总经理 Uday Reddy 表示：“Gamooga 是我们整体增长计划的重要补充。它以大数据和人工智能为动力的营销技术栈将使我们能够为我们日益壮大的企业客户群提供端到端的客户体验套装，并将加强我们作为市场领先者的地位。”

Gamooga 创始人 Kishore A 评论表示：“Gamooga 很高兴成为 Tanla 的一部分，我们有着共同的愿景，致力于提升客户体验。今天的企业需要个性化的实时客户体验，Gamooga 的大数据、AI 驱动的自动化平台可以提供满足客户需求的相关客户体验。”

Tanla 总部位于印度海得拉巴，成立于 1999 年。该公司每年处理超过 2000 亿次业务通讯。

Gamooga 是一个大数据和人工智能驱动的全渠道营销自动化平台，使企业能够通过电子邮件、短信、语音、网站、应用程序和其他领先渠道亲自与用户互动。