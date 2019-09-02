换脸软件 ZAO 的微信分享链接被停止访问

上线三天爆红的 AI 换脸软件 “ZAO” 的微信分享链接被停止访问了。

9 月 1 日，澎湃新闻记者注意到，打出 “仅需一张照片，出演天下好戏” 口号的 “ZAO”，微信分享链接已停止访问，页面显示 “网页存在安全风险，被多人投诉，为维护绿色上网环境，已停止访问”。对此，“ZAO” 官方微博 9 月 1 日已做出回应称：“我们十分理解大家对隐私问题的担忧。你们提的问题都已收到，考虑不周的地方我们会去改，需要一点时间。”

新 iPhone 于 9 月 13 日开始接受预订 20 日正式发货

IT 之家 8 月 31 日消息 苹果公司昨日正式对外发布了 2019 年秋季新品发布会的举办日期及地点信息，即 9 月 10 日在史蒂夫·乔布斯剧院举行的特别活动。外界普遍预计苹果会在此次发布会上推出三款新 iPhone 以及 Apple Watch，而近日关于新品的预定及发售日期信息也被曝光。

据外媒援引自一位苹果供应商人士的消息显示，苹果新款 iPhone 11 系列产品将于 9 月 13 日星期五开始接受预订，并在一周后的 9 月 20 日陆陆续续开始向预定客户发货，与此同时各地的苹果直营店也将陆陆续续开始上货。

共享单车迎来换车潮

最近，微博上陆续有网友晒出车身为黄色、印有 “美团单车” 字样的共享单车，地点多集中在北京、太原等地。

日前，燃财经来到人流量较大的五环外立水桥生活圈，以及四环内的望京 CBD 办公圈，发现确实有不少黄色美团单车。

在立水桥地铁站出口，长约 800 米的单车停放区域，数量明显较多的美团单车、摩拜单车和青桔单车非常显眼。

同样的情况也出现在望京，保利广场前，美团单车和青桔单车更是占据半壁江山。美团和青桔之外，燃财经观察到，哈啰单车最近半年也在北京做了不少投放。

方舟编译器开源官网上线

8 月 31 日讯，华为方舟编译器开源官网正式上线。方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。

根据官网的介绍显示， 方舟编译器还在持续演进中，陆续将上述能力实现和开源。同时，方舟编译器还具备多语言联合、轻量运行时、软硬件协同、多平台支持等优势。

瑞幸咖啡正式注册小鹿茶子公司

公司情报专家《财经涂鸦》消息，8 月 26 日小鹿茶（厦门）有限公司正式注册成立，其系瑞幸咖啡（中国）有限公司旗下全资子公司。张庆秋担任经理兼执行董事，冉浩担任监事。8 月 22 日有媒体爆出，瑞幸咖啡针对旗下新品小鹿茶推出了合伙人经营模式，计划将小鹿茶拆分出来，独立为子品牌。按照该计划，瑞幸将会开设单独的小鹿茶门店，还会开发独立的 App，并与瑞幸咖啡 App 互通，首批小鹿茶门店将于今年 10 月中旬开业。不过瑞幸方面对此不予置评。