云呼科技旗下基础医疗产业互联网服务平台 “觅健康” 宣布已完成完成 Pre-B 轮 2.2 亿元融资。本轮融资由众为资本领投，创世伙伴资本（CCV）作为 A+ 轮领投方继续支持跟投，老股东博远资本、国科嘉和跟投。

云呼科技将把本轮融资主要用于以下几个方面：

继续为基层客户提供 “觅健康” 平台赋能服务的深度运营，持续保持在 “基层医检” 领域的领先优势，加速药品器械等产品叠加，扩展服务内容和服务边界； 继续加强专业教育和客户转化； 继续加强研发投入，加强技术中台建设，聚焦信息化产品矩阵的深层次开发，打通基层医疗产业服务全流程； 加强供应体系、物流仓干配体系的基础设施建设； 加强优化组织架构和建设人才梯队。

目前云呼科技市场布局已覆盖 25 个省、450 个地级市，合作基层诊所达到了 15 万家。

云呼科技已经获得了 4 轮融资。2017 年 11 月，云呼科技获得晨兴资本、元璟资本青睐，获得数千万元的 Pre-A 轮融资；2018 年 7 月，获博远资本和国科嘉和 5000 万元 A 轮融资；2019 年 3 月，获 A+ 轮数千万美元融资，由创世伙伴资本（CCV）领投，元璟资本、晨兴资本、国科嘉和、博远资本跟投。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。