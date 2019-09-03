总部位于曼彻斯特的心理测评招聘服务初创公司 Arctic Shores 日前获得 500 万欧元的 A 轮投资。Beringea 领投了该轮融资，Candy Ventures 等股东参与了跟投。Arctic Shores 将利用这笔投资加快国际化扩张，同时推出新的 SaaS 平台以扩大对大企业客户和中小企业的支持。该轮融资后，Arctic Shores 筹集的资金总额达到 910 万欧元。

Arctic Shores 为雇主提供心理估测服务，并通过神经科学、人工智能以及游戏化技术丰富招聘的质量与形式。Arctic Shores 开发了线上及 APP 端游戏化心理招聘测试。与传统的提问式招聘形式不同，该测试利用行为任务和反应的微观变化来确定对方性格中风险倾向和问题解决能力的特征状况。通过平台上收集的 7000 多个数据点，Arctic Shores 能够确定面试者在一家公司最适合担任的职位。

自 2014 年成立以来，Arctic Shores 已帮助 40 个国家 140 多家机构从 50 多万名面试者中预测出更好的招聘结果。该公司在曼彻斯特、伦敦和新加坡均设有办公室，曾为普华永道、空客、西门子和德国电信等全球客户提供过支持。

翻译：Savoy