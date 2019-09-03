9 月 3 日，支付科技公司汇付天下有限公司（01806.HK，下称 “汇付天下” 或 “公司”）在正式推出全新数字化支付服务——Adapay。

自 2019 年以来，产业数字化趋势给第三方支付行业带来了全新的命题：数字化时代需要怎样的支付服务？面对当下更加小额、高频的第三方支付应用场景，以及初创乃至新兴消费场景下的支付新需求，传统支付交易流程应该被重新定义。

Adapay 应运而生。汇付天下打造出了一种全新 “即插即用” 的聚合支付接入方式及服务模式，助力商户快速接入主流支付渠道，以数字化服务保障支付过程的便捷、安全和畅通。据介绍，Ada 来源于人类第一位程序员的名字和最有效率的计算机语言，而 Adapay 正是汇付天下全流程数字化开发方式和服务模式的全新实践。

作为一项 “轻、简、易、快” 的数字化支付服务， Adapay 可实现 2 分钟极速入网，8 种 SDK 任选、7 行代码接入，仅需 4 步完成对接上线，5 分钟完成联调测试。同时，Adapay 可聚合银行卡支付、扫码支付、APP 支付、小程序支付、公众号支付等丰富支付方式，还可叠加聚合鉴权、微信名片、数据 BI 等各种增值服务。据介绍，Adapay 未来还将叠加智能合约、账户系统、会员账单、资金管理、理财信贷等丰富的增值服务。

“我们希望自己重，让商户轻。” 汇付天下首席数据官裔隽表示，汇付天下完成了商户在支付场景中的繁杂流程，可以让商户像拼乐高积木一样简单、便捷地搭建自己的定制化应用。

此外，Adapay 不仅为商户服务，更注重为开发者提供服务。在服务对接全流程中，Adapay 大幅减少中间环节，让商户端和支付端的开发者之间实现直接对话，为开发者打造开放的对接体验。“我们通过四条子产品线，如：支付产品、增值产品、数字化服务、技术底层，来保证两条腿都走路。当我们把开发者服务做到极致的情况下，商户本身也是得益的。” 裔隽说。

Adapay 建构于全球领先的云技术，基于阿里云 IaaS、PaaS 和 DaaS 等产品原生研发，具备优越的可扩展性和敏捷开发能力，可有效提升业务性能、灾备能力，大幅降低运营成本，让支付服务做到极致轻量化。

值得一提的是，2019 年汇付天下中报数据显示，截至上半年公司投入研发费用 1.23 亿元，同比增长 66%，公司研发人员占比达 43%。汇付天下董事长兼 CEO 周晔表示，汇付天下将持续构建全新的战略布局，通过领先的科技和卓越的运营，不断革新技术和服务模式，连接更多专业领域的服务提供商，向各行各业赋能深度支付服务，共同实现价值维度的多元化。